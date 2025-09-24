Kolejny Urbański w Legii Warszawa? Niedługo ma być zarejestrowany

Kacper Urbański był bez wątpienia jednym z najgłośniejszych transferów letniego okienka w PKO BP Ekstraklasie. Wedle najnowszych informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, to nie ostatni Urbański, jaki zasilił stołeczny klub. Ma się tutaj pojawić jeszcze jeden piłkarz o takim nazwisku. Właściwie to już jest. Pozostaje tylko kwestia jego rejestracji.

Urbański w Legii, ale Kacper

Przejście Kacpra Urbańskiego do Legii Warszawa wzbudziło niemałe zamieszanie medialne, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Piłkarz ten ewidentnie potrzebuje odbudowania się po ostatnim beznadziejnym roku w Italii. Ostatnie okienko transferowe w PKO BP Ekstraklasie pokazało, w jakim kierunku zmierza polska liga. Duże milionowe transfery, młodzi zawodnicy, nie tylko starzy wyjadacze. Miał on już okazję do tego, aby zaprezentować swoje umiejętności, kiedy pojawił się na 10 minut na boisku w meczu z Radomiakiem Radom.

To młodziutki wciąż zawodnik z rocznika 2004, który swego czasu miał rewelacyjne wejście do reprezentacji Polski i rozegrał w niej 11 spotkań z rzędu od czerwca 2024 do listopada 2024, licząc też te spotkania na EURO. To pokazuje, jak mocną pozycję negocjacyjną zyskała nasza liga, że jest w stanie takiego piłkarza, choć będącego na zakręcie, ściągnąć.

Wcześniej występował we Włoszech, gdzie jeszcze nie tak dawno szturmem przebijał się do pierwszego składu Bologni. Koniec końców miejsca w składzie na dobre nie wywalczył, w dodatku nastąpiła zmiana szkoleniowca. Wypożyczenie do Monzy jedynie pogorszyło sprawę. Właściwie to stracił tam czas. W ośmiu występach rozegrał około 500 minut. Odrzucił kilka kierunków (w tym Turcję) i wybrał ofertę Legii. Tomasz Włodarczyk poinformował, że nie będzie to jedyny zawodnik z rodziny Urbańskich. Według relacji dziennikarza w ramach przenosin 21-latka wypracowano ciekawy nieformalny element transferu.

Dominik Urbański także zagra w stolicy

Mimo iż Kacper nie ma łatwego początku w nowych barwach, to jednak informacja, którą przekazał Tomasz Włodarczyk ponownie sprawiła, że nazwisko Urbański zawitało na nagłówki gazet. Dominik Urbański ma aktualnie trenować z drużyną U-19, natomiast formalnie jeszcze musi oczekiwać. „Meczyki.pl” informują, iż młodszy z braci czeka jeszcze na zarejestrowanie go w systemie PZPN-u. Jego przyjście miało być elementem całej transakcji pozyskania Kacpra do Legii Warszawa.

Młodszy z braci to także typowy środkowy pomocnik, który nominalnie występuje jako „ósemka”. W ostatnich latach także szkolił się na włoskiej ziemi w barwach wspomnianej już Bologni. W ostatnim sezonie rozgrywek do lat 18 zanotował 16 spotkań, wchodząc głównie z ławki rezerwowych (dane: „Transfermarkt.pl”) W szeregu artykułów na temat jego przyjścia, cytowana jest anegdota, którą opowiedział tata obu uzdolnionych piłkarzy – Przemysław. Dowiadujemy się w niej o nagrywaniu przez trenera Bologni gry Dominika już na pierwszym treningu. Jako wytłumaczenie szkoleniowiec miał powiedzieć powiedzieć: