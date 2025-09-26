Boateng wkrótce zawita do Bayernu? Kompany zaprosił Niemca do klubu

Tryb ciemny

Napisane przez Gabriel Stach, 26 września 2025
Bayern Monachium

Jerome Boateng po zakończeniu pełnej sukcesów kariery piłkarskiej nie zamierza odchodzić w cień. Były mistrz świata i legenda Bayernu Monachium odkrywa nową drogę, a jego pierwszy krok w tej podróży może mieć zaskakujący związek z Vincentem Kompanym i monachijskim gigantem.

Boateng wybrał trenerską ścieżkę

Odejście z boiska nie musi oznaczać pożegnania z futbolem – i Jerome Boateng zdaje się to doskonale rozumieć. Były reprezentant Niemiec, który jeszcze wiele lat temu imponował światu swoją grą w defensywie Bayernu Monachium i kadry narodowej, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej. Teraz jednak rozpoczyna nowy rozdział – z wizją pracy trenerskiej i pierwszymi poważnymi krokami na tej ścieżce.

Boateng, przez lata uznawany za jednego z najlepszych obrońców globu, pozostawił po sobie imponujące boiskowe dziedzictwo. W 2014 roku wzniósł puchar Mistrzostw Świata z reprezentacją Niemiec, a w barwach Bayernu dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów oraz dziewięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Bundesligi. W klubie z Monachium spędził dekadę, budując reputację niezłomnego defensora. Gorzej, gdy mowa o tym, co poza murawą, bowiem sprawa z Kasią Lenhardt nie przycichła a mówi się o niej od wielu lat.

Gdy w wieku 37 lat ogłosił przejście na emeryturę, wielu kibiców zastanawiało się, jakie będą jego dalsze plany. Odpowiedź przyszła szybko – Boateng chce zostać trenerem i trafić na ławkę.

Bayern i Kompany oferują pomoc

Boateng zdał już egzamin na licencję UEFA B i kontynuuje kursy, by zdobyć kolejne kwalifikacje. Ambicją byłego stopera jest praca w profesjonalnej piłce w roli asystenta, a w przyszłości także samodzielnego szkoleniowca. W tym procesie może liczyć na wsparcie przyjaciół. Jednym z nich jest Vincent Kompany – obecny trener Bayernu i dawny partner Boatenga z dwóch klubów: Hamburgera SV oraz Manchesteru City. Belg na konferencji prasowej podkreślił, że z otwartymi ramionami przyjąłby go na Saebener Strasse.

– Przyjazd na kilka tygodni? Podzielenie się doświadczeniem z naszymi zawodnikami? Oczywiście, że tak. Boateng był jednym z najlepszych obrońców swojej generacji. Wniósłby ogromną wartość – powiedział Vincent Kompany.

Kompany zwrócił uwagę, że ścieżka trenerska, podobnie jak kariera piłkarska, wymaga cierpliwości i ciężkiej pracy. Jego zdaniem Boateng ma wszystkie atuty, by odnieść sukces – pasję, wiedzę i osobowość lidera.

– Jeśli tylko zechce, może stać się czołowym trenerem – dodał.

Zaproszenie do współpracy z Bayernem to nie tylko gest przyjaźni, ale także wyraz filozofii Kompany’ego: otaczania się ludźmi, którzy mogą wzbogacić zespół swoim doświadczeniem. Boateng miałby okazję dzielić się wiedzą z młodszym pokoleniem, a jednocześnie zdobywać praktyczne umiejętności potrzebne na drodze do licencji UEFA A i wyższych szczebli trenerskiej kariery.

Dla kibiców Bayernu historia ta miałaby wymiar symboliczny – Boateng, legenda klubu, wraca na Saebener Strasse, aby rozwijać swój fach trenerski i to będąc na początku drogi. To naturalny krok dla byłego już piłkarza, który zakończył z graniem, ale futbol wciąż jest jego życiem.

Autor

Gabriel Stach
Bayern Monachium w jego życiu zajmuje trzy miejsca na podium. Płakał ze smutku po golach Diego Milito i z radości po golu Robbena. Znajdziesz go też na "Die Roten", gdzie napisał 40 tys. tekstów!

