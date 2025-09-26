Boateng wkrótce zawita do Bayernu? Kompany zaprosił Niemca do klubu

Jerome Boateng po zakończeniu pełnej sukcesów kariery piłkarskiej nie zamierza odchodzić w cień. Były mistrz świata i legenda Bayernu Monachium odkrywa nową drogę, a jego pierwszy krok w tej podróży może mieć zaskakujący związek z Vincentem Kompanym i monachijskim gigantem.

Boateng wybrał trenerską ścieżkę

Odejście z boiska nie musi oznaczać pożegnania z futbolem – i Jerome Boateng zdaje się to doskonale rozumieć. Były reprezentant Niemiec, który jeszcze wiele lat temu imponował światu swoją grą w defensywie Bayernu Monachium i kadry narodowej, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej. Teraz jednak rozpoczyna nowy rozdział – z wizją pracy trenerskiej i pierwszymi poważnymi krokami na tej ścieżce.

Boateng, przez lata uznawany za jednego z najlepszych obrońców globu, pozostawił po sobie imponujące boiskowe dziedzictwo. W 2014 roku wzniósł puchar Mistrzostw Świata z reprezentacją Niemiec, a w barwach Bayernu dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów oraz dziewięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Bundesligi. W klubie z Monachium spędził dekadę, budując reputację niezłomnego defensora. Gorzej, gdy mowa o tym, co poza murawą, bowiem sprawa z Kasią Lenhardt nie przycichła a mówi się o niej od wielu lat.

Gdy w wieku 37 lat ogłosił przejście na emeryturę, wielu kibiców zastanawiało się, jakie będą jego dalsze plany. Odpowiedź przyszła szybko – Boateng chce zostać trenerem i trafić na ławkę.

Bayern i Kompany oferują pomoc

Boateng zdał już egzamin na licencję UEFA B i kontynuuje kursy, by zdobyć kolejne kwalifikacje. Ambicją byłego stopera jest praca w profesjonalnej piłce w roli asystenta, a w przyszłości także samodzielnego szkoleniowca. W tym procesie może liczyć na wsparcie przyjaciół. Jednym z nich jest Vincent Kompany – obecny trener Bayernu i dawny partner Boatenga z dwóch klubów: Hamburgera SV oraz Manchesteru City. Belg na konferencji prasowej podkreślił, że z otwartymi ramionami przyjąłby go na Saebener Strasse.

– Przyjazd na kilka tygodni? Podzielenie się doświadczeniem z naszymi zawodnikami? Oczywiście, że tak. Boateng był jednym z najlepszych obrońców swojej generacji. Wniósłby ogromną wartość – powiedział Vincent Kompany.

Kompany zwrócił uwagę, że ścieżka trenerska, podobnie jak kariera piłkarska, wymaga cierpliwości i ciężkiej pracy. Jego zdaniem Boateng ma wszystkie atuty, by odnieść sukces – pasję, wiedzę i osobowość lidera.

– Jeśli tylko zechce, może stać się czołowym trenerem – dodał.

Zaproszenie do współpracy z Bayernem to nie tylko gest przyjaźni, ale także wyraz filozofii Kompany’ego: otaczania się ludźmi, którzy mogą wzbogacić zespół swoim doświadczeniem. Boateng miałby okazję dzielić się wiedzą z młodszym pokoleniem, a jednocześnie zdobywać praktyczne umiejętności potrzebne na drodze do licencji UEFA A i wyższych szczebli trenerskiej kariery.

Dla kibiców Bayernu historia ta miałaby wymiar symboliczny – Boateng, legenda klubu, wraca na Saebener Strasse, aby rozwijać swój fach trenerski i to będąc na początku drogi. To naturalny krok dla byłego już piłkarza, który zakończył z graniem, ale futbol wciąż jest jego życiem.