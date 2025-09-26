Górnik Zabrze skorzystał z klauzuli w kontrakcie! Podstawowy napastnik zostaje na dłużej

Górnik Zabrze i same jego wyniki to jedno z największych pozytywnych zaskoczeń nowego sezonu Ekstraklasy. Zespół bardzo dobrze radzi sobie pod wodzą Michala Gasparika. Jego podopieczni, dzięki ostatniej wygranej wskoczyli nawet na pierwsze miejsce w stawce i bez najmniejszych problemów awansowali do kolejnej rundy Pucharu Polski. Przedłużono ostatnio umowę z Patrikiem Hellebrandem, a teraz przyszedł czas na podstawowego napastnika.

Górnik przedłużył kontrakt z kolejnym kluczowym graczem

Górnik to najbardziej bezkompromisowa drużyna w całej Ekstraklasie. Piłkarze Michala Gasparika od początku sezonu jeszcze ani razu nie zanotowali podziału punktu w meczu ligowym. Do tej pory albo wygrywali, albo schodzili z boiska w roli pokonanego. Po ostatniej kolejce Ekstraklasy, w której zabrzanie pokonali przed własną publicznością Widzew Łódź i w obliczu porażki Wisły Płock z Jagiellonią Białystok awansowali na pierwsze miejsce w stawce.

Zabrzanie przed startem 10. serii gier ma na koncie 18 punktów, czyli o jeden więcej niż plasujące się niżej Cracovia i Jagiellonia Białystok. Dodatkowo w środku tygodnia podopieczni Gasparika w 1/32 finału Pucharu Polski bez większych trudności wyeliminowani rezerwy warszawskiej Legii.

Ostatnie dni zdecydowanie mogły rozpieścić kibiców w Zabrzu, bowiem poza zwycięstwami z Widzewem i awansem do następnej fazy krajowego pucharu dostali prezent w postaci przedłużenia kontraktu z liderem linii pomocy. Tuż przed starciem z zespołem Patryka Czubaka na murawie stadionu przy Roosevelta Patrik Hellebrand ogłosił, że zostaje w klubie na dłużej. Czech to kluczowa postać swojego zespołu i jeden z najlepszych zawodników w Ekstraklasie na swojej pozycji.

Jak się okazuje to nie jedyny zawodnik, z którym Górnikowi udało się przedłużyć kontrakt. Dzięki klauzuli zawartej w umowie, która pierwotnie została podpisana zimą bieżącego roku klub mógł ogłosić prolongatę Sondre Lisetha, co zrobił w dość nietypowy sposób, bowiem przy pomocy jednej z popularnych gier komputerowych. Norweg, który ostatnio bardzo dobrze odnajduje się w nowej roli ma teraz kontrakt, obowiązujący do końca czerwca 2027 roku.

Przełom po zmianie pozycji

Sondre Liseth do Polski trafił zimą tego roku z norweskiego Haugesund. W rundzie wiosennej rozegrał 12 spotkań, jednak większość z nich jako rezerwowy. Nie do końca można było stwierdzić, jakie atuty ma ten piłkarz, przez to, że był próbowany na różnych pozycjach. Zaczynał jako skrzydłowy, a później był też próbowany jako gracz środka pola. Dopiero obecne rozgrywki i problemy ze znalezieniem przez Górnik jakościowego napastnika przyniosły przełom.

Sezon w roli snajpera w drużynie Michala Gasparika zaczął Theodoros Tsirigotis, który początkowo pokazał się z niezłej strony, jednak później stracił miejsce w składzie i tego efektem było wypożyczenie do pierwszoligowego beniaminka – Polonii Bytom. Z kolei Gabriel Barbosa dopiero teraz zaczyna pojawiać się na boisku, po tym jak uporał się z problemami zdrowotnymi. Liseth to wykorzystał i gdy Michal Gasparik zdecydował się wystawić go na nowej pozycji to ten się odpłacił bardzo dobrą grą i już trzema strzelonymi golami w Ekstraklasie.

Fot. PressFocus