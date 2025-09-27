Wojciech Szczęsny wraca do bramki Barcelony! W których spotkaniach zagra?
Wojciech Szczęsny od momentu podpisania nowego kontraktu z FC Barceloną wiedział, że w sezonie 2025/26 będzie pełnił rolę jedynie rezerwowego bramkarza. Od pierwszej kolejki numerem jeden w bramce „Blaugrany” był Joan Garcia. Teraz jednak sytuacja uległa zmianie – Hiszpan doznał poważnego urazu i czeka go kilkutygodniowa przerwa w grze. Znów Polak wkracza do gry.
Joan Garcia wypada z gry
24-letni Joan Garcia latem został sprowadzony do Barcelony z myślą o roli pierwszego golkipera. Od początku rozgrywek spisywał się znakomicie – w siedmiu spotkaniach aż trzy razy zachował czyste konto, a w starciach takich jak remis FC Barcelony z Rayo Vallecano (1:1) kilkukrotnie ratował drużynę przed stratą punktów.
Teraz jednak jego dobra passa zostaje przerwana. Po pierwsze popełnił ogromny błąd, wychodząc z bramki w starciu z Realem Oviedo i „Barca” straciła przez niego bramkę. To nie wszystko, bo choć zagrał pełne 90 minut, to nabawił się też kontuzji. Klub poinformował, że Garcia dokucza uraz łąkotki, a w najbliższych dniach czeka go zabieg artroskopii. Przerwa w grze ma potrwać od czterech do sześciu tygodni. Oznacza to, że Hiszpan opuści kilka kluczowych spotkań Barcelony i nie będzie do ewentualnej dyspozycji selekcjonera Luisa de la Fuente na październikową przerwę reprezentacyjną.
Powrót Wojciecha Szczęsnego
Kontuzja podstawowego bramkarza oznacza natychmiastowy powrót Wojciecha Szczęsnego między słupki. Polak, który jeszcze przed sezonem deklarował, że jest gotów pełnić rolę zmiennika i czekać na ewentualne mecze Pucharu Króla, teraz dostanie znacznie większą szansę i nabija kilka dodatkowych spotkań do swojego CV.
Szczęsny na pewno zagra w nadchodzących spotkaniach z :
- Realem Sociedad w La Liga
- PSG w Lidze Mistrzów
- Sevillą w La Liga
Na horyzoncie rysuje się także ewentualna perspektywa występu Szczęsnego w prestiżowym „El Clasico” z Realem Madryt zaplanowanym na 26 października. Choć wtedy Joan Garcia teoretycznie powinien być już gotowy do gry, Hansi Flick będzie musiał podjąć trudną decyzję – czy postawić na wracającego po kontuzji Hiszpana, czy zostawić w bramce dobrze spisującego się Polaka. Szczęsny do tej pory zagrał w trzech „Klasykach”. W dwóch z nich popełnił spore błędy – sfaulował dwukrotnie Kyliana Mbappe – raz na czerwoną kartkę w Superpucharze, a drugim razem na karnego w La Liga. „Barca” jednak zmiażdżyła Real i wygrała wszystkie cztery takie pojedynki.
W poprzednim sezonie Flick nie wahał się odsunąć od składu Inakiego Peni i postawić na Szczęsnego i to mimo że Hiszpan miewał dobre występy. Polak od styczniowego debiutu w Pucharze Króla z Barbastro był numerem jeden aż do końca rozgrywek, mimo chwilowego powrotu do zdrowia Marca-Andre ter Stegena. Do tej pory Szczęsny rozegrał w barwach Barcelony 30 spotkań, w 14 z nich zachowując czyste konto. Teraz dostaje kolejną szansę, by udowodnić, że wciąż jest jednym z najlepszych bramkarzy nie tylko w La Liga, ale i w Europie.
