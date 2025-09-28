Massimo Moratti wyszedł ze szpitala. Ze zdrowiem już lepiej

Wielu kibiców Interu wstrzymało oddech z powodu wieści dotyczących Massimo Morattiego. Legendarny prezydent klubu trafił bowiem do szpitala pod koniec sierpnia i było poważnie do tego stopnia, że walczył o życie. Po miesiącu pobytu w Rozzano dawny działacz „Nerazzurrich” z radością na twarzy może opuścić bramy szpitalne. Z jego zdrowiem jest już na tyle dobrze, że wypuszczono go do domu.

Moratti spędził trochę czasu w szpitalu

Do szpitala Massimo Moratti trafił pod koniec sierpnia. Wylądował on w placówce mocno powiązanej z dobrze znanym mu Interem, czyli Instytucie Humanitas w Rozzano. Tam piłkarze „Nerazzurrich” przechodzą m. in. testy medyczne przed transferem do klubu. Co było powodem? Otóż legendarny 80-letni już prezydent Interu zachorował bardzo poważnie na zapalenie płuc, które doprowadziło do problemów z oddychaniem. Parę dni później media informowały, że walczy on o życie – po pewnym czasie nie było nadal możliwe, aby odłączono go od intubacji – aparatury pomagającej mu oddychać.

Przez tydzień przebywał on na oddziale intensywnej opieki medycznej. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Po miesiącu spędzonym w Rozzano Moratti został wypisany do domu. To świetna wiadomość dla kibiców Interu a także fanów Serie A. Dawny prezydent kojarzy się bowiem z latami sukcesów włoskiego futbolu.

Legenda Interu Mediolan

Massimo Moratti to jeden z najlepszych prezydentów w historii Interu. Czasy świetności zespołu z Mediolanu sięgają choćby zdobyciu kilku tytułów mistrza kraju z rzędu. Największym osiągnięciem w historii włoskiego futbolu pozostaje jednak tripletta w sezonie 2009/10. Wtedy to po bramkach Diego Milito, „Nerazzurri” sięgnęli po mistrzostwo Włoch, Puchar Włoch oraz Ligę Mistrzów.

W każdym z decydujących meczów to właśnie Argentyńczyk był decydujący ze swoimi bramkami. Gablota Interu podczas obu kadencji Morattiego powiększyła się o 16 trofeów. 2010 to też ostatni triumf włoskiej drużyny w Lidze Mistrzów – Inter od tego czasu miał okazję zagrać w finale w 2023 oraz 2025, ale w obu przypadkach przegrał do zera. W maju oberwał aż 0:5 z PSG, które wygrało po raz pierwszy „uszaty” puchar.

Do najlepszych transferów Morattiego wypada zaliczyć obecnego wiceprezydenta klubu, Javiera Zanettiego. „El Tractor” stał się jednym z najwybitniejszych defensywnych piłkarzy w historii Serie A. Do grona tych najlepszych ruchów można też zaliczyć Luisa Nazario de Limę „Ronaldo”, Luisa Figo czy Zlatana Ibrahimovicia. Moratti był też w klubie, gdy ściągnięto do Mediolanu słynnego Adriano.

Fot. PressFocus