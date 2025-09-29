Tryb ciemny

Strona Główna / Serie A / Koszmar dla Cagliari – legenda Serie A z poważną kontuzją kolana

Koszmar dla Cagliari – legenda Serie A z poważną kontuzją kolana

Napisane przez Gabriel Stach, 29 września 2025

Cagliari wstrzymało oddech w ostatniej kolejce. Na Sardegna Arena wydarzyło się bowiem coś, co natychmiast przeraziło kibiców i sztab szkoleniowy – moment, który może zmienić plany całego sezonu. Nikt nie spodziewał się, że radość z obiecującego startu wkrótce ustąpi miejsca dramatowi.

Koszmar dla Cagliari – Belotti z poważną kontuzją kolana

Nie każda porażka zapisuje się w pamięci kibiców tak dramatycznie, jak ta z Interem. Dla Andrei Belottiego sobotni mecz na Sardegna Arena był szczególnie pechowy. 31-letni napastnik Cagliari w 44. minucie poślizgnął się, upadając niefortunnie na lewą nogę i zderzając się z bramkarzem Interu, Josepem Martinezem. Natychmiast pojawiły się obawy o poważny uraz, a po meczu trener Fabio Pisacane nie ukrywał niepokoju. Niedługo później klub potwierdził najgorsze przypuszczenia – Belotti zerwał więzadła krzyżowe przednie w lewym kolanie.

Dla „Il Gallo” oznacza to długą, minimum sześciomiesięczną przerwę, z koniecznością przeprowadzenia operacji. Kontuzja pojawia się w wyjątkowo niefortunnym momencie, tuż po tym, jak Belotti dopiero rozpoczynał nowy etap kariery w Cagliari. Letni transfer z Como okazał się udany – Włoch zdobył dwie bramki w wygranym wyjazdowym meczu z Lecce, przyciągając uwagę kibiców i pokazując, że nadal potrafi być skuteczny na najwyższym poziomie Serie A. Było to o tyle ważne dla piłkarza, bo sezon 2024/25 miał nieudany. Zarówno w Como, jak i w Benfice nie przekonał. Grał mało, strzelił raptem kilka goli.

Ogromne doświadczenie w Serie A

Andrea Belotti nie jest przeciętnym zawodnikiem. Ma 116 goli i 32 asysty w 351 występach w Serie A. Sukcesy międzynarodowe obejmują triumf na EURO 2020 z kadrą Włoch, co czyni go jednym z najbardziej doświadczonych napastników włoskiego futbolu. Jest absolutną ikoną Torino, bo do dla tego klubu strzelił 113 goli, a w sezonie 2016/17 walczył nawet o koronę króla strzelców Serie A, bo trafił do siatki 26 razy (zajął 3. miejsce za Edinem Dżeko i Driesen Mertensem). Przez wiele lat kibice czekali „kiedy wreszcie opuści Torino na rzecz wielkiego klubu”. We wszystkich kolejnych zespołach jednak rozczarowywał, począwszy od AS Romy, a skończywszy na dziwnym wypożyczeniu do Benfiki.

Nowy rozdział w Cagliari zaczął się dla niego dobrze. Już miał tyle goli w Serie A, co… w pół roku i w 18 występach w Como! Incydent z Interem to jednak brutalne przypomnienie, że w piłce nożnej nawet najlepsze przygotowanie i doświadczenie nie chronią przed nagłym pechem. Moment, w którym Belotti upadł na boisko, zszokował kibiców, a wyraz bólu na twarzy zawodnika mówił więcej niż jakiekolwiek słowa. Już teraz wiadomo, że przed Włochem długa i wymagająca droga powrotu do pełnej formy – zarówno fizycznej, jak i mentalnej.

Dla Cagliari strata Belottiego to wyzwanie strategiczne. Nowy sezon dopiero się rozpoczął, a klub liczył na lidera ofensywy w rywalizacji o utrzymanie w Serie A. Trzykrotnie wychodził w podstawowym składzie na „dziewiątce”. Jego nieobecność zmusi sztab trenerski do zmian w ustawieniu i taktyce, a także do większego obciążenia innych graczy ofensywnych. Więcej będzie wymagało się od Sebastiano Esposito, innego napastnika i jednego z trzech braci Esposito, którzy zasłynęli tym, że strzelili gole tego samego dnia w grudniu 2024 roku. Sebastiano ma na razie zero trafień na 350 minut. Musi to poprawić.

For. PressFocus

Serie AZe świata Andrea BelottiCagliariSerie AWłochy

Autor

Avatar użytkownika
Gabriel Stach
Bundesliga, Liga Mistrzów

Bayern Monachium w jego życiu zajmuje trzy miejsca na podium. Płakał ze smutku po golach Diego Milito i z radości po golu Robbena. Znajdziesz go też na "Die Roten", gdzie napisał 40 tys. tekstów!

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Bonus 3 razy 100% do 200 PLN
nowa oferta powitalna BETFAN
Sprawdź
Typ dnia
Wisła Kraków - Polonia Bytom
Obie strzelą
kurs
1.70
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.