Skreślony już zawodnik Legii jednak… zgłoszony do PKO BP Ekstraklasy. Nie będzie transferu napastnika

Ten zawodnik Legii musi mierzyć się z ogromną konkurencją i nie jest zbyt szanowany przez kibiców. Kilka tygodni temu był już praktycznie na wylocie z klubu, po czym jednak został, ale skreślono go z listy zgłoszonych do PKO PB Ekstraklasy. Najbliższe miesiące miał spędzić w trzecioligowych rezerwach, natomiast został on ponownie zarejestrowany do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. W praktyce oznacza to, że w najbliższych tygodniach nie trafi już żaden nowy zawodnik.

Trzeci w kolejności lewy obrońca

Patryk Kun przeniósł się do Legii Warszawa latem 2023, kiedy wygasła jego umowa z Rakowem Częstochowa. Przez lata był mocnym punktem drużyny Marka Papszuna, z którą najpierw awansował do PKO BP Ekstraklasy, a w kolejnych latach raz wygrał te rozgrywki. Dołożył do tego również po dwa Puchary i Superpuchary Polski. Łącznie rozegrał dla „Medalików” 168 spotkań, w których strzelił pięć goli i zaliczył 23 asysty. Niesamowicie harował na lewym wahadle, miał dobre dośrodkowanie i miał być solidnym wzmocnieniem na tę pozycję. Raków mógł żałować, że go traci. Przynajmniej wtedy…

Po przenosinach do Legii zawodnik ten nie prezentował się już tak dobrze, jak w Częstochowie. Po części miało to również związek z tym, że stołeczny klub wachlował ustawieniami to z czwórką, to z trójką stoperów i wahadłowymi. Warto jednak podkreślić, że nawet w swoim ulubionym ustawieniu na wahadle, jak grał w Rakowie, prezentował się przeciętnie. Już po pół roku ściągnięto dla niego konkurenta w postaci Ryoyi Morishity, który w kolejnym sezonie odpalił na dobre po przesunięciu go bliżej bramki przeciwnika przez Goncalo Feio.

Przed rozgrywkami 2024/25 do Legii dołączył zawodnik przez duże „z”. Mowa o Rubenie Vinagre, który od samego początku sezonu prezentował się znakomicie, pokazywał niesamowitą klasę i technikę – nie sposób było posadzić go na ławce. W późniejszej części sezonu obniżył loty, natomiast Kun, jeśli grał, to przeważnie zaliczał tylko ogony.

Tego lata Legia wykorzystała okazję na rynku i sprowadziła za darmo Arkadiusz Recę. Początkowo miał on trafić do Lecha Poznań, ale tam się na niego nie zdecydowano po testach medycznych. Kun spadł więc w hierarchii lewych obrońców na trzecie miejsce. Pod koniec okna transferowego był bliski przenosin do Bruk-Betu Termialiki Nieciecza, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Pozostał w Warszawie, ale wyrejestrowano go z rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Miał tam rozegranych 60 minut z Arką Gdynia.

Powrót Kuna = brak nowych zawodników

Wystąpił też w dwóch eliminacyjnych meczach do Ligi Europy, grając 180 minut w dwumeczu z Aktobe, lecz to był pierwszy mecz Legii. Później wcale już nie grał ani z Banikiem, ani z AEK Larknaką. Zabrakło dla niego miejsca także w kadrze na fazę ligową Ligi Konferencji.

Czas do zimowego okna transferowego miał spędzić w trzecioligowych rezerwach. W ostatnim czasie dyrektor sportowy Legii Michał Żewłakow wspominał jednak o możliwości ponownego zarejestrowania Kuna do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy: – Jeśli nie pozyskamy nikogo w miejsce Alfareli, to być może zgłosimy z powrotem Kuna do Ekstraklasy i będzie walczył o swoje. On nie prowokuje problemów, mocno trenuje, tylko pytanie, czy dostarcza zespołowi tego, czego wymaga trener – mówił dyrektor sportowy Legii.

Jak informuje Paweł Mogielnicki, Patryk Kun został ponownie zarejestrowany i będzie brany pod uwagę przy ustalaniu kadry na mecze PKO BP Ekstraklasy. Oznacza to, że do Legii nie trafi kolejny napastnik, za którym „Wojskowi” rozglądali się w ostatnim czasie po tym, jak Migouel Alfarela odszedł do Arisu Saloniki.

fot. PressFocus