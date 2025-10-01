STS Puchar Polski – losowanie 1/16 finału za nami. Są dwa hity!

Tryb ciemny

Napisane przez Marcin Ziółkowski, 01 października 2025
sts puchar polski

Rozlosowano pary 1/16 finału STS Pucharu Polski 2025/26. Mamy wylosowane dwa wielkie hity na tym etapie. Obrońca tytułu czyli Legia Warszawa podejmie rywala z ostatniego finału na stadionie PGE Narodowym, Pogoń Szczecin. W innym z mocnych zestawień – będąca w świetnej formie Cracovia pojedzie do Częstochowy. Trzecioligowcy z kolei sprawę awansu załatwią… między sobą.

Co się działo w poprzedniej rundzie?

Na placu boju pozostało 28 zespołów, które przebrnęły poprzednią rundę eliminacyjną, a także cztery drużyny, które należą do grupy aktualnych pucharowiczów. W tym gronie jest obrońca trofeum Legia Warszawa, a także poza nią: Lech Poznań, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa. Te drużyny wchodzą do gry od 1/16 finału.

W poprzedniej rundzie STS Pucharu Polski odpadły cztery drużyny z PKO BP Ekstraklasy, a znacznie więcej – z Betclic 1. Ligi. Jedna z niespodzianek początku sezonu w elicie czyli beniaminek z Płocka odpadł po porażce z jedną z ligowych czerwonych latarni – GKS-em Katowice po dogrywce 2:4. Z innych ekstraklasowiczów odpadli też: Radomiak Radom, Bruk-Bet Termalica oraz Motor Lublin.

Jeśli chodzi o pierwszoligowców, największą niespodzianką było odpadnięcie Ruchu Chorzów. Podopieczni Waldemara Fornalika przegrali z miejscową Avią (Betclic 3. Liga, grupa 4 – czwarty poziom) 1:3 i byli autorami jednej z największych niespodzianek tej edycji. Równie mocno nie popisali się zawodnicy Polonii Warszawa – drużyna Mariusza Pawlaka przegrała nad morzem w spotkaniu z czwartoligowym Gryfem Słupsk 0:1 po golu Daniela Piechowskiego w 118. minucie.

Oto pozostałe kluby, które odpadły z STS Pucharu Polski, a są pierwszoligowcami: Stal Rzeszów, Górnik Łęczna, Pogoń Grodzisk Mazowiecki, GKS Tychy, Chrobry Głogów i Stal Mielec. O największych niespodziankach 1/32 finału Pucharu Polski pisaliśmy TUTAJ.

Pary 1/16 finału Pucharu Polski

  • Hutnik Kraków (II liga) – Wisła Kraków
  • ŁKS Łódź – GKS Katowice
  • Gryf Słupsk (IV liga) – Lech Poznań
  • Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok 
  • Raków Częstochowa – Cracovia
  • Arka Gdynia – Górnik Zabrze
  • Avia Świdnik (III liga) – Flota Świnoujście (III liga)
  • Zawisza Bydgoszcz (III liga) – GKS Wikielec (III liga)
  • Legia Warszawa – Pogoń Szczecin
  • LKS II Goczałkowice-Zdrój (V liga) – Polonia Bytom
  • Chojniczanka Chojnice (II liga) – Świt Szczecin (II liga)
  • Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk 
  • Widzew Łódź – Zagłębie Lubin
  • Olimpia Grudziądz (II liga) – Śląsk Wrocław
  • Znicz Pruszków – Korona Kielce
  • Odra Opole – Piast Gliwice

Pogrubioną czcionką zaznaczono drużyny PKO BP Ekstaklasy

Fot. PressFocus

