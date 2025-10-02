Kristoffer Hansen bohaterem w nowym klubie

Kristoffer Hansen to doskonale znane nazwisko kibicom niedawnego mistrza Polski – Jagiellonii Białystok. Norweg dość zaskakująco poszedł w egzotykę, bowiem podpisał umowę z wietnamskim Nam Dinh FC. Tam zanotował już trzy występy i mamy już pierwszy „konkret” z jego strony. I ten konkret był… bardzo konkretny, bo dał trzy ważne punkty – a mowa tu o meczu rozgrywek kontynentalnych!

Hansen otworzył konto bramkowe w Wietnamie

Kristoffer Hansen we wrześniu podpisał umowę z wietnamskim klubem Nam Dinh FC. To klub mistrza kraju z ostatnich dwóch sezonów. W związku z tym może on brać udział w rozgrywkach kontynentalnych.

31-letni Norweg, który grał do tej pory dwukrotnie i za każdym razem w rozgrywkach kontynentalnych tym razem został bohaterem spotkania. W 54. minucie wykorzystał on bezradność w obronie zawodnika z klubu rywala, drużyny Eastern AA z Hong Kongu i w pobliżu pola karnego przejął piłkę. Wykorzystał on sytuację sam na sam i strzelił jedynego gola w tym spotkaniu.

Wietnamski klub bierze udział w AFC Champions League 2, co w przełożeniu na realia europejskiej piłki oznacza Ligę Europy. Nie brakuje tam mocnych zespołów, bowiem z 32 ekip (choć jednej wycofanej – z Indii) można tu znaleźć Al-Nassr z Arabii Saudyjskiej, Pohang Steelers z Korei Południowej czy podopiecznych Ricardo Sa Pinto – irański Esteghlal. Kto wie, może na wiosnę doczekamy się pojedynku Hansen vs Cristiano Ronaldo?

Nam Dinh FC po dwóch meczach AFC Champions League 2 ma komplet punktów. Inni rywale z tej grupy to Gamba Osaka z Japonii, a także tajskie Ratchaburi FC. W drugim z zespołów gra najbogatszy piłkarz świata, pochodzący z rodziny królewskiej w Brunei – Faiq Bolkiah (były członek akademii Chelsea i Leicester City).

W AFC Champions League Elite trafił ostatnio z kolei Krzysztof Piątek – napastnik Al-Duhail pokonał bramkarza obrońcy tytułu, Al Ahli SC (Arabia Saudyjska) i jego zespół jedynie zremisował 2:2. Jedynie, bowiem po przymusowej zmianie bramkarza utracili Katarczycy dwubramkowe prowadzenie.

Przeszłość Hansena w Białymstoku

Wraz z końcem poprzedniego sezonu zakończyła się dwuletnia przygoda Kristoffera Hansena z Jagiellonią Białystok. Norweg nie zdecydował się na przedłużenie wygasającej w czerwcu umowy. Oddany bez żalu przez Widzew (36 meczów, pięć bramek – Ekstraklasa) już po rozpoczęciu sezonu 2023/24 zdobył z „Jagą” pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. Sukcesy z „Dumą Podlasia” odnosił także w kolejnym sezonie, bowiem wygrał z nią Superpuchar Polski, zdobył brązowy medal rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, ale przede wszystkim dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

Rola Hansena trochę zmalała, ponieważ nie raz i nie dwa musiał odpocząć na ławce rezerwowych, a jego kosztem najczęściej grali Darko Churlinov i Miki Villar. Swoje szanse coraz częściej zaczął dostawać też młody Oskar Pietuszewski. Mimo to w poprzednim sezonie we wszystkich rozgrywkach 30-latek zdobył 10 bramek i zaliczył aż 10 asyst, a więc miał całkiem okazały dorobek. Możliwe, że osiągnął on tym samym swój peak formy, bowiem Adrian Siemieniec uwypuklił jego zalety boiskowe.

W ciągu spędzonych w Białymstoku dwóch lat rozegrał dla Jagiellonii 82 mecze, z czego 61 w podstawowym składzie, zdobył 19 bramek oraz zaliczył 13 asyst. Dziewięć razy do siatki trafił w mistrzowskim sezonie 2023/24, co dało mu miano trzeciego najlepszego strzelca zespołu i bardzo ważnego elementu układanki trenera Siemieńca. Po rozstaniu z „Jagą” wiele wskazywało, że będzie kontynuował karierę w Polsce. Przez całe letnie okienko transferowe Hansen łączony był Wieczystą – prowadził z nią zaawansowane rozmowy, ale ku zaskoczeniu wielu kibiców – wylądował on w Wietnamie.

Fot. screen YouTube/ The AFC Hub