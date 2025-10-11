Sławomir Abramowicz i jego kontuzja – o co chodzi w całym zamieszaniu?

Piłkarze Jagiellonii Białystok z polskim paszportem coraz mocniej rozpychają się w walce o powołania. Sławomir Abramowicz czy Oskar Pietuszewski u Adriana Siemieńca są absolutnie kluczowymi elementami układanki. Niestety, były bramkarz Polonii Warszawa doznał kontuzji na zgrupowaniu kadry do lat. 21. Powstało w związku z tym duże zamieszanie – więc pora tę sprawę uporządkować.

Abramowicz z kontuzją – pierwsi dowiedzieli się… dziennikarze

Jeden z najlepszych bramkarzy PKO BP Ekstraklasy rozegrał już blisko 80 spotkań w Jagiellonii. W tym sezonie popisał się m. in. kapitalnym występem w meczu przy Łazienkowskiej z Legią Warszawa. Na kolejny będzie jednak musiał poczekać. Sławomir Abramowicz bowiem doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Polski do lat. 21. Największym problemem okazał się jednak… medialny występ rzecznika tej kadry, Szymona Tomasika na kanale „Meczyki”.

Zamiast poinformować klub Abramowicza o zaistniałej sytuacji, jak poinformował na portalu X prezes Jagiellonii Ziemowit Deptuła – drużyna z Podlasia dowiedziała się o urazie kluczowego członka swojego zespołu… z mediów społecznościowych. Deptuła swój wpis później usunął.

– Mam bardzo złe wieści – na treningu kontuzji doznał Sławomir Abramowicz. Niewykluczone, że Sławek wypadnie na kilka ładnych tygodni. Dziś udał się na badania – uraz więzadłowy w łokciu (…) Pierwsze diagnozy jeszcze przed badaniem mówią o nawet 6-8 tygodniach przerwy. Niewykluczone, że Sławka czeka operacja.

To słowa rzecznika kadry. Głos w sprawie zabrał też Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok: – Widzę, że Pan Szymon oprócz tego, że jest rzecznikiem to jest wyrocznią, doktorem, rezonansem i RTG. Człowiek wielu talentów. A my dalej czekamy na szczegółowe badania i opinie fachowców. Pozdrawiam

Podsumowanie sytuacji

Na portalu X swoje zdanie wyrazili więc rzecznik kadry U21, Ziemowit Deptuła oraz Łukasz Masłowski. A po kilkunastu godzinach, sprawę skomentował też… sam zainteresowany. Abramowicz napisał:

– Dziękuję wszystkim za słowa wsparcia! Po przeprowadzeniu pełnej diagnostyki sytuacja okazała się być znacznie lepsza, niż początkowo przewidywano. Robimy wszystko, abym jak najszybciej mógł wrócić na boisko.

Wszystko z dopiskiem po angielsku „Chwała Panu”. Oznacza to więc, że jest szansa na zobaczenie Abramowicza w akcji jeszcze przed końcem rundy jesiennej w Ekstraklasie czy Lidze Konferencji. W związku z jego urazem, w meczu z Czarnogórą zastąpił go bramkarz Górnika Zabrze, Marcel Łubik. Drużyna Jerzego Brzęczka wygrała to spotkanie 2:0, a strzelcem jednego z goli był rozchwytywany ostatnio Oskar Pietuszewski. Przed drugim meczem dowołano do kadry Macieja Kikolskiego z Widzewa Łódź.

Oznacza to, że skład bramkarzy u Brzęczka to obecnie: Łubik, Kikolski oraz Aleksander Bobek z Łódzkiego Klubu Sportowego. 14 października Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją. Drużyna byłego selekcjonera kadry seniorów prowadzi w tabeli swojej grupy eliminacyjnej, z takim samym dorobkiem jak Włosi, ale bez straty bramki (9:0 po trzech spotkaniach).

Fot. PressFocus