Tryb ciemny

Strona Główna / Reprezentacja Polski / Nudny październik Urbana. Wygrani i przegrani udanej październikowej przerwy na kadrę

Nudny październik Urbana. Wygrani i przegrani udanej październikowej przerwy na kadrę

Napisane przez Marcin Ziółkowski, 13 października 2025
Urban wygrał z Litwą

Gdyby ktoś powiedział nam, że Jan Urban w pierwszych czterech meczach nie poniesie porażki – wzięlibyśmy to w ciemno, w końcu po drodze był mecz z Holandią na wyjeździe. Nowa normalność z jednej strony imponuje, a z drugiej…. nudzi. To jednak dobry znak, bo tej kadrze potrzeba spokoju i harmonii. Kto w meczach z Nową Zelandią i Litwą zaplusował, a kto „zaminusował”? Oto nasze wybory po październikowym zgrupowaniu.

Wygrani zgrupowania w październiku

Krótko podsumowując: Jan Urban po czterech meczach ma trzy wygrane (dwie na zero z tyłu), a także remis w debiucie z Holandią w Rotterdamie. W listopadzie – czekają nas mecze z Holandią oraz Maltą, ten pierwszy u siebie. Jesteśmy już jedną nogą w barażach, Finlandia w ostatnim swoim meczu musi nadrobić do nas 12 bramek straty.

+ Jan Urban

Warto dyskusję zacząć od samego selekcjonera. To dopiero czwarty mecz, ale już można czuć względną pewność w tyłach. To coś, czego bardzo brakowało. Dziennikarz Marcin Borzęcki skwitował październikowe zgrupowanie jako „nudne”, więc z przyjemnością odbiera je po miesiącach atmosfery chaosu i wojny domowej. Trudno się nie zgodzić z przedmówcą – nie ma większych powodów do niepokoju.

Styl prawdopodobnie wkrótce będzie się odrobinę zmieniał, bowiem skład od początku jest wręcz nietknięty – z drobnymi modyfikacjami z powodu urazów. Najważniejszym jest to, aby robić absolutne minimum – z czasem przyjdzie moment, aby wymagać więcej i więcej. Pokonywanie takich rywali jak Finlandia czy Litwa za Michała Probierza taką oczywistością nie było. Wszak choćby wpadka z Mołdawią na PGE Narodowym czy z „Suomi” w Helsinkach miały faktycznie miejsce. Problemy jakie ma obecnie Urban? Przede wszystkim na myśl przychodzi wybór wyjściowej „szóstki”.

+ Jan Ziółkowski

Co prawda w towarzyskim meczu z Nową Zelandią notował swój debiut, ale był to praktycznie debiut – marzenie. Oczywiście, to „tylko” Nowa Zelandia, ale poza byciem absolutnym pewniakiem na boisku, był też o krok od gola. Widząc też gorszą dyspozycję w drugiej połowie Przemysława Wiśniewskiego w drugiej połowie z Litwą, dostał też kolejne minuty – a niewykluczone, że z Holandią zagra właśnie stoper AS Romy. Wiśniewski bowiem będzie zawieszony, a wydaje się, że piłkarz z Serie A ma obecnie rosnące notowania.

Zarówno w reprezentacji, jak i w klubie ma on do tej pory po dwa spotkania i łącznie przez blisko 130 minut jego drużyna nie straciła gola. Janek rośnie i będzie tylko lepszy – jego naturalne cechy przywódcze i pewność siebie widać na boisku. Warto dodać, że już na tym etapie rzymska prasa uznaje go za pierwszego do wejścia z ławki do trójki stoperów – po Ndice, kapitanie Mancinim oraz Celiku. Hermoso i Ghilardi są na teraz w tyle. Zbigniew Boniek nazwał go po meczu w Chorzowie najlepszym na boisku i ciężko polemizować.

+ Michał Skóraś

Zawodnik, którego Urban powołał po blisko trzech latach przerwy miał do tej pory dziewięć meczów w kadrze narodowej. Nowy skrzydłowy KAA Gentu nabrał jednak wiatru w żagle do tego stopnia po przeprowadzce na niwie klubowej, że w październiku zarówno z Nową Zelandią, jak i Litwą zagrał od pierwszej minuty. Warto to podkreślić, bowiem robił na murawie sporo dobrego. W Kownie wygrał aż 10 na 16 pojedynków.

W pierwszym kwadransie z piłkarzami z Kraju Kiwi wywalczył dwa faule, sprawiał problemy rywalom. W Kownie tymczasem brakowało mu dobrej decyzyjności, ale patrząc na to co prezentował do tej pory w swojej karierze reprezentacyjnej – widać postęp, a także to, że ma dobry czas. To całkiem dobre uzupełnienie pozycji w miejsce Nicoli Zalewskiego, który wraca do zdrowia. Jeżeli myśleć już długofalowo w kontekście MŚ 2026 – wydaje się jednym z ostatnich nazwisk, które jednak zapewnią sobie wyjazd za ocean latem przyszłego roku.

+ Sebastian Szymański

Co jeden mecz czasem potrafi zrobić z opinią. Po Nowej Zelandii to wręcz nie do pomyślenia. Litwa to jednak prawdopodobnie najlepszy mecz w kadrze Szymańskiego. Jako czwarty w historii polskiej piłki w meczu reprezentacji skierował piłkę do siatki bezpośrednio z rzutu rożnego – po Kazimierzu Kmieciku, Kazimierzu Deynie oraz Macieju Żurawskim. Także po raz pierwszy – zanotował w meczu kadry zarówno gola, jak i asystę.

Cztery utworzone szanse, 11 na 14 wygranych pojedynków, czterokrotnie faulowany i sporo dobrej pracy w defensywie. Szymański może na tym budować, bowiem już powoli zaczął się „linettyzować”. Oby popadanie w przeciętność reprezentacyjną go nie dotknęło i wkrótce Jan Urban wydobył z niego jak najlepsze owoce.

Przegrani zgrupowania w październiku

– Przemysław Wiśniewski 

Defensor ostatniej w Serie B Spezii nie wyróżnił się niczym szczególnym podczas tego zgrupowania. Tak jak można było spodziewać, że mecz z Holandią zapewni mu na pewien czas duży kredyt zaufania, tak powoli wydaje się go tracić. Z Holandią na PGE Narodowym nie zagra z powodu nadmiaru kartek, co oznacza, że jednocześnie rosną teraz notowania Jana Ziółkowskiego.

Z Litwą zmarnował doskonałą okazję pod bramką rywali, a w samym meczu zbytnio nie przekonywał. Nie ma co jednak go skreślać, bowiem po spotkaniu w Rotterdamie, naturalnym było, że forma może odrobinę spaść. Jan Urban może mu zaufać, choć bardzo możliwe, że na teraz walczy o ostatnie miejsce w trójce z tyłu ze stoperem Romy. Przemek musi się spiąć, bowiem Kamil Piątkowski jest w dobrej formie po powrocie do Polski i tylko kontuzja powstrzymała go przed powołaniem.

– Tomasz Kędziora

Piłkarz PAOK-u Saloniki od czasów Jerzego Brzęczka i wyjściowego składu w eliminacjach do EURO 2020 nie zachwyca i nie daje powodów, aby choćby raz na jakiś czas powoływać go do kadry. W jednym z meczów z Wyspami Owczymi został ośmieszony, a w niedawnym sparingu z Nową Zelandią nie wykorzystał swojej szansy. Dwukrotnie jego błędy musiał ratować niezawodny Jan Ziółkowski.

Urban powinien zastanowić się czy nie lepiej wykorzystać możliwości powołań, bowiem lepiej inwestować w młodzież niż kogoś pokroju Kędziory. Wiśniewski i Ziółkowski to na teraz opcje numer trzy i cztery do środka obrony, więc warto powoli skierować oczy na Kamila Piątkowskiego, który odżył w Legii, Sebastiana Walukiewicza, który zapewni głębię składu na poziomie, czy w stronę kadr młodzieżowych. Kędziora może dziękować Pawłowi Dawidowiczowi, że ten ciągle jest bez klubu i Piątkowskiemu – prawdopodobnie tylko dlatego znalazł się on w kadrze w październiku.

– Jakub Piotrowski

Pomocnik Udinese zagrał jedynie w pierwszym meczu na zgrupowaniu – i wystarczy. Piotrowski ma elementarne problemy w piłkarskim rzemiośle. Nie jest kłamstwem, że ma on za zaletę głównie strzał z dystansu i tzw. wybieganie. Sam też zyskuje faktem, że mamy znaczący niedobór piłkarzy na defensywnym pomocniku – także z uwagi na przedłużającą się nieobecność Jakuba Modera.

28-letni zawodnik prawdopodobnie zagra w meczu z Holandią w zastępstwie za zawieszonego Bartosza Slisza i wcale nie jest to dobra wiadomość. Jan Urban póki co największy problem ma właśnie ze środkiem pola i pozycją numer 6/8. Zieliński ma pierwszy skład z urzędu, więc trzeba powoli liczyć na to, że do kadry wróci Damian Szymański (Legia Warszawa). Gorzej od Piotrowskiego nie zagra, a jest w rytmie meczowym. Warto też aby Urban zastanowił się nad ewentualnymi powrotami do kadry Tarasa Romanczuka oraz Oskara Repki.

– Przemysław Frankowski

Który to już raz wyróżniamy Frankowskiego negatywnie? Oczywiście, z Nową Zelandią zagrał tylko połowę spotkania i na tym zakończył zgrupowanie z powodu kontuzji, ale nie zmienia to faktu, że wahadłowego Stade Rennais w choć ułamku życiowej formy z Lens w kadrze prawdopodobnie nie zobaczyliśmy nigdy i… już nigdy nie zobaczymy. Wielu kibiców nie pamięta ani jednego dobrego zagrania z chorzowskiego sparingu przy 30 tysiącach widzów.

Frankowski wchodzi powoli do klubu zawodników w kadrze pod bardzo umownym szyldem „50 meczów w kadrze, ale może z trzy dobre”. 30-latek od dłuższego czasu zawodzi w reprezentacji i można z coraz większą pewnością stwierdzić, że spadł na trzecie miejsce w rankingu prawych obrońców/wahadłowych – za Pawła Wszołka. Zawodnik Legii chwilę po wejściu w Chorzowie zanotował asystę i coraz mocniej zgłasza akces do ewentualnego wyjazdu na MŚ 2026.

Fot. PressFocus

Reprezentacja PolskiZ kraju Jan UrbanJan ZiółkowskiMichał SkóraśPrzemysław Wiśniewski

Autor

Avatar użytkownika
Marcin Ziółkowski
Serie A, Liga Mistrzów, Inne wywiady

Futbolowy romantyk, z Milanem wierny po porażce, a zdziwiony po zwycięstwie. Spokrewniony z synem koleżanki Twojej matki. Ten typ człowieka, który na Flashscore ma gwiazdkę przy drużynie z Tajlandii czy Indonezji.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Bonus 3 razy 100% do 200 PLN
nowa oferta powitalna BETFAN
Sprawdź
Typ dnia
Litwa - Polska
Wygrana Polski z handicapem -1
kurs
2.15
Zobacz analizę
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.