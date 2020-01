Wymiana na linii PSG – Juventus. “Stara Dama” pokonała Arsenal na ostatniej prostej

Nie ma co ukrywać – obecne okienko transferowe nie zwala z nóg. Kluby nauczone przeszłością i problemami zawodników zmieniających drużyny w połowie sezonu nie mają zamiaru wydawać zawrotnych sum na wzmocnienia. Mimo to nie brakuje ciekawych roszad wśród najlepszych. Jedna z nich jest na skraju finalizacji.

Zgodnie z doniesieniami Fabrizio Romano, PSG oraz Juventus planują wymianę bocznych obrońców. Do Turynu miałby trafić Layvin Kurzawa, zaś do stolicy Francji powędruje Mattia De Sciglio. Obaj gracze mają problemy z regularną grą w swoim zespole i chcą jak najszybciej to zmienić. Włoski dziennikarz informuje, że negocjacje są w końcowej fazie.

De Sciglio po zatrudnieniu Maurizio Sarriego nie może liczyć na regularną grę w Turynie. Pozycje bocznych obrońców w drużynie głównie obsadzają Alex Sandro oraz Juan Cuadrado. Z kolei kontrakt Kurzawy wygasa już za pięć miesięcy i Paryżanie mają ostatnią szanse na jakikolwiek zarobek na tym piłkarzu.

Obecnie Francuz notuje sporadyczne występy u Thomasa Tuchela, rozgrywając do tej pory 11 spotkań w lidze. Kilka dni temu angielskie media informowały, że zawodnikiem zainteresowanie wykazuje Arsenal. „Kanonierzy” jednak nie mieli zamiaru płacić teraz jakiekolwiek kwoty za transfer i chcieli poczekać do lata, pozyskując w ten sposób 27—latka na zasadzie wolnego transferu. Ten plan pokrzyżuje im jednak najprawdopodobniej Juventus.