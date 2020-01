Oficjalnie: Dani Olmo zawodnikiem RB Lipsk!

Niemiecka piłka ponownie zaskakuje na rynku transferowym. Do Borussii jakiś czas temu trafił Erling Haaland, jeden z najciekawszych napastników młodego pokolenia. Przedstawiciele RB Lipsk nie chcieli być gorsi. Piłkarzem lidera Bundesligi został Dani Olmo, ofensywny hiszpański gracz, który zabłysnął podczas tegorocznej edycji Ligi Mistrzów.

O gracza Dinamo Zagrzeb zabiegało kilka czołowych europejskich zespołów. Początkowo przypuszczano, iż Olmo może wrócić do Hiszpanii, by dołączyć do Barcelony. “Duma Katalonii” zrezygnowała z tego transferu. Po tych doniesieniach liderem w wyścigu o podpis 21-latka był Milan. Drużynę z Serie A wyprzedzili jednak niemieccy działacze, którzy przekonali chorwacki klub oraz samego piłkarza do zmiany barw.

W sobotnie południe Dani Olmo został zaprezentowany jako gracz RB Lipsk. Ofensywny piłkarz podpisał z nowym zespołem kontakt na cztery lata. Dokładna kwota transferu jak na razie nie jest znana. Mówi się, że ekipa z Zagrzebia może otrzymać 35 milionów euro. W tej sumie pieniędzy mieszczą się jednak wszystkie bonusy oraz procent od ewentualnej sprzedaży.

Dla 21-latka wybór Lipska wydaje się całkiem rozsądną decyzją. Lider Bundesligi, który obecnie prezentuje nie tylko efektywną, ale również efektowną piłkę. Julian Nagelsmann powinien zadbać o właściwy rozwój ofensywnego gracza. Sam Olmo z pewnością ma nadzieję, że regularne występy w Lipsku pozwolą mu załapać się na Euro 2020.