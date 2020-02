Polski Tsubasa? Robert Lewandowski zostanie bohaterem… kreskówki

Piłka nożna to dochodowy interes nie tylko wyłącznie dzięki tym, których podziwiamy na największych stadionach świata. To także ogromna machina, w której pieniądze niemal “leżą” na ziemi, dzięki wszystkiemu, co z piłką związane.

Mieliśmy już “Galactik Football “, mieliśmy także “Kapitana Tsubasę”, który przez lata pomagał dzieciakom zakochać się w futbolu. Kreskówki o tematyce piłkarskiej pokazały, że również mogą odnieść wielki sukces i zapowiada się, że kolejnej być może także się to uda.

Wszystko za sprawą “Kosmicznego wykopu”, którego głównym bohaterem zostanie… Robert Lewandowski. – To dla mnie miłe wyróżnienie, że mogę użyczyć swój wizerunek do animacji dla dzieci, której głównym przekazem mają być ważne wartości, takie jak: przyjaźń, szacunek czy empatia. Sam jestem ojcem i widzę, jak mało powstaje teraz kreskówek z ciepłym i pozytywnym przekazem, dlatego tym bardziej cieszę się, że w taki sposób mogę uczestniczyć w tak fajnym projekcie – skomentował najlepszy napastnik Bayernu i reprezentacji Polski.



Kreskówka, będąca połączeniem science-fiction i tematyki sportowej, opowiada o mistrzostwach w piłce nożnej “nie z tego świata”. Lewandowski trafi w niej na planetę Spaceball, jako najlepszy “ziemski” gracz. Tam jego zadaniem będzie poprowadzić do sukcesu nietypową drużynę…

Pierwszy sezon, liczący sobie 26 odcinków, będzie miał swoją premierę we wrześniu tego roku. Będziemy mogli go obejrzeć na antenie TVN, Siódemki oraz w ofercie serwisu player.pl. Jak myślicie, dostaniemy hit i własnego “kapitana Tsubasę”?