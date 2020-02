Kamil Glik wyróżniony przez L’Equipe!

Euro 2020 zbliża się wielkimi krokami. Dlatego też, występy polskich zawodników są obserwowane ze szczególną uwagą przez sztab szkoleniowy reprezentacji Polski. W kontekście środka obrony, mamy powody do zadowolenia. Regularnie w barwach Southampton występuje Jan Bednarek. Partnerem 23-latka podczas spotkań na mistrzostwach europy z pewnością będzie lider naszej defensywy, czyli Kamil Glik. Gracz Monaco otrzymał za ostatni mecz wyróżnienie!

Pomimo upływających lat, Kamil Glik cały czas jest ważnym ogniwem francuskiej ekipy. 32-latek ma już na swoim koncie 21 występów w tym sezonie Ligue 1. Spoglądając na całą kampanię w wykonaniu byłego piłkarza Torino, bywało różnie. Niejednokrotnie zdarzały się słabsze spotkania, w których Glik mógł zrobić znacznie więcej przy straconych bramkach. Tym razem do postawy Kamila nikt nie mógł mieć większych zastrzeżeń.

W rywalizacji z Montpellier, Kamil Glik spędził na murawie 90 minut, przyczyniając się do cennego zwycięstwa swojej drużyny (mecz zakończył się wynikiem 1-0). Już na pierwszy rzut oka cieszyć może fakt, iż ekipa z Księstwa zanotowała kolejne czyste konto w sezonie.

Dziennik L’Equipe poszedł o krok dalej i postanowił wyróżnić jednego z defensorów Monaco. Wybór padł na Kamila Glika, który znalazł się w jedenastce kolejki, a u boku Polaka wystawiono autora dwóch bramek dla PSG. Kouassi zanotował wyjątkowy mecz w barwach mistrza Francji, jednakże trafienia 17-letniego piłkarza nie zagwarantowały podopiecznych Tuchela trzech punktów.

Dla Kamila Glika to pierwsze takie wyróżnienie w tym sezonie. Do tej pory, podczas kampanii 2019/2020, 32-latek nie był wybierany do jedenastki kolejki. Miejmy nadzieję, że Kamil utrzyma dobrą formę aż do Euro 2020, tworząc z Janem Bednarkiem świetny duet.