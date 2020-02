Wielki transfer Liverpoolu kwestią czasu? Sam zainteresowany zabrał głos

Im bliżej do letniego okienka, tym temat transferu Timo Wernera do Liverpoolu wydaje się poważniejszy. Niemiec jest coraz bliższy odejścia z RB Lipsk do upragnionej Anglii, a najprawdopodobniej transfer jest już dogadany, a oficjalna informacja na ten temat to tylko kwestia czasu.

Obecny sezon jest bez wątpienia najlepszy dla 23-latka w jego całej karierze. Napastnik wczoraj w starciu z Tottenhamem zanotował 26 gola w obecnej kampanii i przybliżył „Byki” do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Tych bramek mógł mieć oczywiście więcej, ale podczas wczorajszego spotkania szwankowała mu przede wszystkim skuteczność.

Jakiś czas temu Juergen Klopp chwalił swojego rodaka, co media natychmiast wykorzystały do szerzenia kolejnych informacji. Po meczu sam zawodnik zapytany o doniesienia odparł:

– Liverpool jest obecnie najlepszą drużyną na świecie, a kiedy jesteś z nim związany, musisz odczuwać z tego powodu dumę. To przyjemność, ale wiem, że w tym klubie gra wielu dobrych zawodników i muszę się doskonalić, aby dostać się na ten poziom.

Z tych wypowiedzi bije oczywiście skromność, ale Werner jest obecnie uważany za jednego z najlepszych napastników na świecie. Możemy w nadchodzących tygodniach spodziewać się podobnych wypowiedzi. Przypomnijmy, że klauzula piłkarza opiewająca na 60 milionów euro wygasa wraz z końcem kwietnia. „The Reds” mają jeszcze zatem kilka miesięcy, aby dogadać się z zawodnikiem, choć wydaje się nam, że wszystko w tej kwestii jest już raczej załatwione.

