Parodia drużyny. Gracze PSG świętowali porażkę w Lidze Mistrzów

Dopiero co pisaliśmy o nie do końca profesjonalnym podejściu i napięciach w paryskiej drużynie, która od lat chce wygrać Champions League. Kilkanaście godzin po tym już dostaliśmy kolejny powód do złapania się za głowę. W pewne rzeczy naprawdę trudno uwierzyć…

Złożone z gwiazd kupionych za setki milionów Paris Saint-Germain, udało się we wtorek do Dortmundu, by zmierzyć się z tamtejszą Borussią. Podopieczni Favre’a są groźną drużyną, ale często mającą duże problemy z organizacją w defensywie. Wydawało się, że goście powinni bezlitośnie to wykorzystać.

Stało się inaczej, a po dublecie rewelacyjnego Erlinga Haalanda to niemiecka drużyna jest bliższa zameldowania się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Każdy wielki zespół po przegraniu takiego meczu byłby wściekły, rozdrażniony, niezadowolony. Mentalność nie pozwałaby na inne podejście.

W PSG jest inaczej. Podopieczni Thomasa Tuchela korzystając z dnia wolnego, który następował po wspomnianym starciu, postanowili… urządzić sobie imprezę.

Neymar, Cavani e Navas na festa em trio do Cavani, Icardi e Di Maria ❤!

Segura esse trio 🤪🤣 pic.twitter.com/pECcmfrCtd — Neymar Jr ❤ Fãclub (@memesneymar) February 21, 2020

Świetna zabawa ofensywnej trójki, czyli Cavaniego, Neymara oraz Icardiego została uwieczniona przez żonę tego ostatniego, która niezbyt rozsądnie udostępniła nagrania w sieci. Na imprezie widziano też m.in. Keylora Navasa i Kyliana Mbappe. – Niektórzy gracze wrócili do swoich domów dopiero o świcie, a potem spali do wieczora, korzystając z wolnego dnia, który zespół otrzymał od trenera – poinformował serwis “Sportmediaset”.