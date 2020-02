Ofensywa kontraktowa Lecha. Trzech zawodników z nowymi umowami!

O ile kibice Lecha Poznań mogą czuć się nieco rozczarowani w kontekście zimowych transferów zespołu, to na nowe kontrakty piłkarzy sympatycy z pewnością nie mogą narzekać. Jeszcze nie tak dawno podpis pod umową złożył Filip Marchwiński. Do 18-latka dołączyło aż trzech innych graczy poznańskiej ekipy. Na dłużej z klubem związali się Robert Gumny, Kamil Jóźwiak i Tymoteusz Puchacz.

Już w połowie lutego Tomasz Włodarczyk z serwisu “Sport” informował, iż Lech Poznań wykazuje chęć przedłużenia umów z Robertem Gumnym i Kamilem Jóźwiakiem. Poprzedni kontrakt Roberta wygasał wraz z końcem rozgrywek 2020/2021, dlatego zarząd klubu musiał skupić się na umowie tego zawodnika, gdyż niepewną przyszłość piłkarza mogli wykorzystać rywale. Gumny związał się z zespołem do czerwca 2023 roku.

Co ciekawe, wszyscy trzej gracze mieli identyczne sytuacje kontraktowe. Tymoteusz Puchacz także miał ważną umowę do końca przyszłego sezonu. 21-latek wrócił latem z GKS-u Katowice, do którego był wypożyczony na niecały rok. W trwającej kampanii, Puchacz zdobył 3 gole oraz zanotował 2 ostatnie podania w ekstraklasie. Dla Lecha Poznań Tymoteusz ma grać do 2023 roku.

Trzecim zawodnikiem z nowym kontraktem jest Kamil Jóźwiak. 21-latek rozgrywa całkiem przyzwoity sezon w ekstraklasie. Podczas 22 występów, ofensywny gracz zdobył 5 bramek oraz zaliczył 3 asysty. Podpisana umowa przez Jóźwiaka będzie obowiązywać do końca rozgrywek 2021/2022.

Trzeba przyznać, że pomysł z ogłoszeniem nowym kontraktów w ekipie Lecha jest bardzo oryginalny. Klub inspirował się okładką płyty zespołu The Beatles “Abbey Road”. Kibice poznańskiej drużyny zapewne mają nadzieję, że występy zawodników z nowymi umowami będą koncertowe.