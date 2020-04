Najciemniej pod latarnią. Kapitan Cracovii odrzucił propozycję obniżki wynagrodzeń

Rozmowy na temat obniżek pensji z piłkarzami trwają w najlepsze. Póki co zaledwie kilka klubów ogłosiło redukcję bądź zamrożenie pensji. Wśród nich mogła znaleźć się już jakiś czas temu Cracovia, ale z układu wyłamał się Janusz Gol.

Bogusław Leśnodorski wczoraj wieczorem na „Kanale Sportowym” potwierdził, że Janusz Gol już niebawem zostanie przesunięty do rezerw z powodu braku zgody na obniżkę pensji. Te doniesienia szybko zdementowała żona piłkarza za pomocą Twittera, lecz jak się okazuje, były prezes Legii miał rację.

Zgodnie ze słowami Janusza Filipiaka, wszyscy piłkarze zgodzili się bowiem na obniżki oprócz jednego gracza:

– Mamy ustaloną z zespołem redukcję pensji o 50 proc. Stosowny dokument został podpisany. Na porozumienie nie zgodził się tylko jeden zawodnik. O nazwisko proszę nie pytać. Sami jeszcze nie wiemy, jak tę sprawę zdecydujemy się rozwiązać – stwierdził prezes Cracovii dla portalu „Interia”.

Szkoleniowiec drużyny i wiceprezes Michał Probierz postanowił jednak spuścić zasłony milczenia i przekazał, że chodzi o Janusza Gola. Póki co nie ma jednak tematu zesłania buntownika do rezerw. Obniżka wynagrodzeń ma obowiązywać do momentu odwieszenia rozgrywek. Póki co zawodnicy otrzymali wypłaty za marzec zmniejszone jednak o 25% ze względu na brak spotkań w drugiej połowie miesiąca.

Jak widać nawet najważniejsi żołnierze potrafią czasami odmówić klubowi w trudnej sytuacji. Na ten moment nie mamy informacji, czy Gol został pozbawiony opaski kapitana.