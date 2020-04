Wisła Kraków rusza ze sprzedażą maseczek. Jakie wzory trafią do kibiców?

W czasie pandemii każdy z nas musi przestrzegać wytycznych rządu i w miejscach publicznych jesteśmy zobligowani do zakrywania twarzy. Wielu z nas w tym trudnym okresie korzysta głównie z maseczek ochronnych, co postanowiły wykorzystać polskie kluby. Niektóre robią to w celach charytatywnych, inne z kolei postanawiają sprzedawać je w klubowych sklepach. Na drugą z opcji postawiła Wisła Kraków.

Maseczki już niebawem mają zostać wprowadzone do sprzedaży. Klub przygotował cztery wzory projektu. Trzeba przyznać, że każdy z nich jest dość ciekawy i z pewnością to prawdziwa gratka dla wielu kibiców. Jakie konkretnie wzory będzie można otrzymać?

– panorama miasta,

– Wierność,

– złoty herb,

– gwiazda.

Przypominamy, że już niedługo do sprzedaży trafią pierwsze wiślackie maseczki! 😷 Ich cena będzie symboliczna, ponieważ zależy nam na zdrowiu i bezpieczeństwu naszych kibiców.

▶️https://t.co/aJvACRPs0c pic.twitter.com/YzoWoSE25I — Wisła Kraków SA (@WislaKrakowSA) April 26, 2020

– Nasze maseczki wykonane zostaną z dwóch warstw wiskozy. Dobrze ochronią okolice ust i nosa, np. przed dotykaniem. Materiał umożliwia swobodne oddychanie, a także nie podrażnia skóry twarzy. Posiadają one wygodne zauszniki (gumki), dzięki czemu ładnie się układają, a jednocześnie dokładnie przylegają do nosa i ust – czytamy w klubowym oświadczeniu.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Drużyna z Krakowa poinformowała jednak, że maseczki będą sprzedawane bez jakiejkolwiek marży. Za co zatem zapłaci kibic? Jedynie za robociznę oraz materiały potrzebne do zrobienia takiej maseczki wielokrotnego użytku, które można spokojnie wyprać i korzystać przez dłuższy okres.