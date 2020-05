Bonus 40 zł do depozytu dla NOWYCH i OBECNYCH graczy!

Weekend oznacza powrót do gry jednej z czołowych lig europejskich, a chodzi oczywiście o Bundesligę. Jest to doskonała okazja do przedstawienia Wam promocji, dzięki której będziecie mogli cieszyć się z dodatkowych emocji i dodatkowych środków na grę!

Promocję organizuje bukmacher Fortuna. Będzie się ona składać z kilku części, a swoje korzyści otrzymają zarówno nowi gracze, jak i ci, którzy posiadają już konto u tego bukmachera.

Jeśli nie masz jeszcze konta w Fortunie, to zarejestruj się tam z kodem GRAMGRUBO125. Po rejestracji otrzymasz aż 3 bonusy na start! Kliknij w link do rejestracji —-> KLIK!

Zakład bez ryzyka do stawki 125 zł. Bonus od depozytu do 1000 zł. 20 zł + 40 zł jako środki na grę!

To jednak nie koniec, ponieważ operator przewiduje także bonus dla obecnych graczy. Jeśli masz już konto na Fortunie, to wpłać minimum 40 zł, a dostaniesz drugie 40 zł w formie punktów FKP zupełnie za darmo!

Promocja trwa do niedzieli 17.05.2020.