Zwrot akcji ws. Zielińskiego? Barcelona zainteresowana Polakiem

Piotr Zieliński od kilku miesięcy negocjuje z Napoli nowy kontrakt. W ostatnich tygodniach porozumienie było już bliskie, ale jak się okazuje, na ostatniej prostej może dojść do pewnej zmiany. Zainteresowanie graczem wykazuje bowiem Barcelona.

Wielka Barcelona chce Zielińskiego

Pomocnik nadal nie mógł dogadać się z włoskim klubem przede wszystkim ze względu na klauzulę wykupu oraz zarobki. Aurelio de Laurentiis oczekiwał w tym zobowiązaniu zawrzeć kwotę odstępnego na poziomie 100 milionów euro. Przedstawiciele Zielińskiego oraz sam piłkarz nie wyrażali na to zgody.

Wczoraj wieczorem media we Włoszech informowały o zainteresowaniu mistrza Hiszpanii Zielińskim. Doniesienia potwierdza dziennikarz „WP Sportowe Fakty”, Maciej Kmita. Reprezentant Polski miałby zastąpić graczy, którzy latem mogą opuścić Camp Nou. Mowa o Rakiticiu, Arthurze czy Arturo Vidalu. Dla Barcy piłkarz z rocznym kontraktem (konkretnie do czerwca 2021) to absolutna okazja, ponieważ cena nie byłaby zbyt wygórowana.

Taką sytuacje może wykorzystać Barcelona, do której „Zielu” idealnie pasowałby pod kątem stylu gry zawodnika oraz Quique Setiena.

Zainteresowany także inny klub

Pojawiają się także głosy na temat zainteresowania innego czołowego hiszpańskiego klubu. Dziennikarz nie zdradził jednak nazwy klubu.