Vullnet Basha może trafić do wielokrotnego mistrza Grecji!

Vullnet Basha to bez wątpienia kluczowy gracz Wisły Kraków w trakcie sezonu 2019/2020. Pomocnik z Albanii rozegrał w przerwanej kampanii 18 spotkań w lidze, zdobywając jednego gola. Niewykluczone, że wkrótce 29-latek pożegna się z krakowską ekipą. Jak informują media, zainteresowanie zawodnikiem wykazuje Panathinaikos Ateny.

Barwy Wisły Kraków Basha reprezentuje od sierpnia 2017 roku. Gracz środka pola trafił do polskiego zespołu z UCAM Murcia. W trakcie debiutanckiego sezonu, Basha miał problemy ze zdrowiem. Tym samym, piłkarz rozegrał 16 spotkań w ekstraklasie.

Wisła straci kluczowego gracza?

Od ubiegłej kampanii, Vullnet jest ważnym zawodnikiem zespołu. Tym bardziej sympatyków Wisły mogą zaniepokoić doniesienia mediów. Jak informuje “Przegląd Sportowy”, 29-latka bacznie obserwuje Panathinaikos Ateny.

Na ten moment nie ma jednak szczegółów w kontekście ewentualnej kwoty transferu. Obecny kontrakt gracza “Białej Gwiazdy” obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku.

Awans sportowy

Przeprowadzka do ligi greckiej byłaby oczywiście awansem sportowym dla Bashy. Panathinaikos to wielokrotny mistrz kraju. Zespół z Aten w ostatnich latach miał jednak pewne problemy, co potwierdza m.in. jedenasta lokata na koniec sezonu 2017/2018.

Fot. YouTube/Wisła Kraków