Dejan Drazić zostanie w Zagłębiu Lubin na dłużej?

Kryzys finansowy wywołany koronawirusem z pewnością pokrzyżuje plany wielu zespołów w Europie. Po części, może na tym skorzystać Zagłębie Lubin. Drużyna z PKO BP Ekstraklasy chce, by Dejan Drazić został w ekipie na kolejny sezon.

Serb trafił do klubu w lutym tego roku na zasadzie wypożyczenia do końca kampanii 2019/2020. 24-latek do tej pory zagrał w trzech ligowych spotkaniach, zaliczając asystę w debiucie, gdy Zagłębie Lubin rywalizowało ze Śląskiem Wrocław.

Klub przekonany do Dejana

Według informacji “Przeglądu Sportowego”, Dejan Drazić coraz bardziej przekonuje sztab szkoleniowy oraz zarząd Zagłębia. Gdy drużyna realizowała wypożyczenie zawodnika, przedłużenie pobytu Dejana w polskim klubie wydawało się mało prawdopodobne.

Wszystko za sprawą warunków finansowych, które Zagłębie nie było w stanie spełnić. Kryzys w świecie piłki może spowodować, ze Drazić nie zrealizuje wymarzonej przeprowadzki do lepszego klubu i zdecyduje się na dalszą grę w Polsce.

Wola zawodnika

Sporo zależeć będzie od samego piłkarza. Dejan Drazić nie kryje chęci ponownej gry w Hiszpanii. 24-latek występował w Celcie Vigo oraz Realu Valladolid. Plan przenosin na Półwysep Iberyjski może jednak zostać przełożony.

Obecna umowa ofensywnego gracza ze Slovanem Bratyslava obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Trudno zatem stwierdzić, na jakich zasadach pozostałby Drazić w Zagłębiu. Najbardziej prawdopodobne wydaje się ponowne wypożyczenie.