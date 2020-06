Oficjalnie: Poznaliśmy terminarz La Liga!

Fani hiszpańskiej piłki długo czekali na ten moment. Po około trzech miesiącach przerwy 11 czerwca La Liga rozpocznie swoje zmagania. Na początku czekają nas wielkie derby Sewilli.

La Liga wraca do gry

Od dzisiaj zespoły przeprowadzą tradycyjne treningi. Kluby po raz pierwszy będą mogły wznowić zajęcia w pełnych grupach. Z pewnością półtora tygodnia to nie jest zbyt dużo czasu na przygotowanie taktyki, ale władze ligi mają nadzieję, że kluby są przygotowane pod tym kątem i przerwa nie przeszkodzi im w dograniu obecnego sezonu.

Początek zmagań zaplanowano na 11 czerwca derbami Sewilli. W sumie do rozegrania pozostało 110 spotkań, a wszystko to podczas upalnego lata, kiedy temperatura w środku dnia często przekracza ponad 30 stopni. To będą na pewno bardzo intensywne tygodnie dla piłkarzy, którzy przez 39 dni otrzymają mocny wycisk.

Cały terminarz został przygotowany w taki sposób, aby zapewnić zespołom minimum 72 godziny odpoczynku przed meczami. Kolejki będą rozgrywane codziennie, a ten maraton ma potrwać od 11 czerwca do 12 lipca.

Na taką sytuację na pewno nie będą narzekać kibice, dla których taka dawka futbolu powinna być prawdziwym rajem. Jakie zatem spotkania czekają na nas po wznowieniu rozgrywek?

Terminarz 28 kolejki:

11 czerwca:

Sevilla – Betis

12 czerwca:

Granada – Getafe

Valencia – Levante

13 czerwca:

Espanyol – Alaves

Celta – Villarreal

Leganes – Valladolid

Mallorca – Barcelona

14 czerwca:

Athletic – Atletico

Real Madryt – Eibar

Real Sociedad – Osasuna