Ze Gomes na dłużej w Lechii?!

Ze Gomes w lutym dość niespodziewanie zasilił szeregi Lechii Gdańsk. Młodzieżowy reprezentant Portugalii trafił do Polski na półroczne wypożyczenie. Jak się jednak okazuje, już niebawem zawodnik może zostać wykupiony na stale.

21-latek swoją karierę rozpoczynał w Benfice. Przez kilka lat przechodził pomiędzy drużynami młodzieżowymi, a w sierpniu ubiegłego roku po raz pierwszy odszedł na wypożyczenie do Portimonense. Jednak w tym zespole rozegrał zaledwie jedno spotkanie w lidze i Benfika postanowiła zerwać wypożyczenie.

Po nieudanym wypożyczenie niejako skończyły się opcje dla Gomesa w Portugalii. Zawodnik szukał opcji do wyjazdu za granicę i pojawiła się oferta z Lechii. Do tej pory w drużynie Stokowca zawodnik rozegrał cztery spotkania.

Mimo to Ze najprawdopodobniej zostanie wykupiony przez Lechię. Wczoraj Piotr Stokowiec na łamach „Liga + Extra” potwierdził, że klub prowadzi rozmowy w tej sprawie z Benfiką. Portugalski klub raczej nie będzie oczekiwał wygórowanej kwoty za swojego gracza, który jeszcze kilka lat temu był uznawany za wielki talent.

Kilka dni temu Ze w wywiadzie z portalem „Trojmiasto” także potwierdził chęć pozostania w Gdańsku

– Nie było żadnych rozmów co do przyszłości. W Gdańsku czuję się bardzo dobrze, to świetne miejsce dla piłkarza, ale cokolwiek ma się wydarzyć i tak będzie to zależne od Benfiki.