Zagłębie Lubin – Korona Kielce. Kursy, typy (9.06.2020)

Zagłębie Lubin tym razem podejmie u siebie Koronę Kielce. Czy drużyna prowadzona przez Martina Sevelę ma jeszcze szanse na ósemkę? A może zespół Macieja Bartoszka po wygranej opuści strefę spadkową?

Zagłębie Lubin – Korona Kielce zapowiedź

“Miedziowi” to trzecia najskuteczniejsza drużyna ekstraklasy w tym sezonie. Zespół z Lubina zdobył do tej pory 47 bramek i jedynymi drużynami, które zgromadziły więcej trafień, są Legia i Lech. Bez wątpienia Zagłębie mogłoby się bić o czołowe miejsca, gdyby nie często zdekoncentrowana i rozluźniona defensywa. Dowodem tego był mecz z Lechem Poznań, gdy “Kolejorz” w drugiej połowie zdołał z wyniku 1:3 doprowadzić do remisu.

Nie najgorzej na razie radzi sobie także walcząca o utrzymanie Korona. Zespół Macieja Bartoszka w pierwszym meczu rozgromił 4:1 Wisłę Płock. Również w meczu z Piastem był bliski niespodzianki i kto wie, jak zakończyłby się ten mecz, gdyby kielczanie nie grali w osłabieniu.

Faworytem starcia jest Zagłębie, jednak trzeba zwrócić uwagę, że zespół Martina Seveli potrafi negatywnie zaskoczyć w meczach z rywalami z niższych miejsc. “Miedziowi” w tym sezonie przegrali z całą dolną czwórką – Wisłą, Koroną, Arką i ŁKS-em. Może i w Lubinie kielczanie trochę postraszą dziesiątą drużynę ligi?

Zagłębie Lubin – Korona Kielce kursy

Bukmacherzy przewidują w tym pojedynku wygraną Zagłębia (1.80). Kurs na zwycięstwo Korony wynosi z kolei 4.35, a na remis 3.80.

Zagłębie Lubin – Korona Kielce typy

Zagłębie w obecnych rozgrywkach błyszczy skuteczności i dwa gole zespołu w tym meczu wydają się oczywistością. Kto trafi do siatki? Głównym pretendentem do tego jest Bartosz Białek

Zagłębie – Korona | Typ: Zagłębie strzeli powyżej 1,5 goli @1.71

Zagłębie – Korona | Typ: Bartosz Białek strzeli gola @2.29

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne