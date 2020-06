Srdjan Spiridonovic jest skończony w Pogoni Szczecin

To koniec Srdjana Spiridonovicia w Pogoni Szczecin. Atmosfera, która wytworzyła się wokół piłkarza “Portowców” powoduje, iż zawodnik z pewnością wkrótce opuści drużynę z PKO BP Ekstraklasy. 26-latek nie zostanie dobrze zapamiętany przez zespół. Wszystko za sprawą nieprofesjonalnej postawy 26-latka.

Srdjan Spiridonovic trafił do Pogoni w 2019 roku. Austriak miał całkiem udaną rundę jesienną w ekstraklasie, zdobywając pięć goli oraz zaliczając dwie asysty. Przerwa wywołana koronawirusem negatywnie wpłynęła na zachowanie zawodnika.

Oferta z Belgradu

W trakcie zawieszenia zmagań, Srdjan Spiridonovic otrzymał wstępną propozycję od Crveny zvezdy. Oferta zespołu z Belgradu na tyle zainteresowała 26-latka, iż Austriak nie wykazywał już większego zaangażowania w Pogoni.

Jest to całkowicie nieprofesjonalna postawa, gdyż nadal okno transferowe jest zamknięte. Spiridonovic zatem i tak nie może przenieść się teraz do serbskiej ekipy.

To koniec Spiridonovicia

Na temat zawodnika stanowczo wypowiedział się Kosta Runjaic w rozmowie z WP Sportowe Fakty – Zgłosił nam, że ma jakąś kontuzję, przez którą nie może ani grać, ani trenować. Klub od początku wywiązywał się z obowiązków wobec Srdjana i wspierał go. On z kolei zostawił całą drużynę na lodzie. Osobiście wspierałem go najmocniej i odstawił mnie na aut. Jeżeli miałbym określić jednym słowem jego zachowanie, to jest ono aspołeczne. Dla mnie Spiridonović nie odgrywa już żadnej roli w Pogoni i myślę, że podobnie jest u chłopaków w szatni.

Stanowisko trenera jasno sugeruje, iż Spiridonovic nie zagra już dla szczecińskiej drużyny.

