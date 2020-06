Podbeskidzie Bielsko-Biała – Puszcza Niepołomice. Typy, kursy (16.06.2020)

Podbeskidzie Bielsko-Biała tym razem zmierzy się u siebie z Puszczą Niepołomice. Czy “Górale” umocnią się na pozycji lidera? A może podopieczni Tomasza Tułacza dziś postraszą faworytów?

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Puszcza Niepołomice zapowiedź

Zespół prowadzony przez Krzysztofa Bredego w tym roku jeszcze nie przegrał. Ponadto wciąż utrzymuje się na pozycji lidera Fortuna 1. ligi i jest głównym pretendentem do awansu. W poprzedniej kolejce Podbeskidzie mogło wyraźnie odskoczyć rywalom, gdyż Warta przegrała z Odrą Opole. “Góralom” jednak nie udało się wywieźć zwycięstwa z Legnicy, remisując 2:2.

Z kolei zespół z Niepołomic ma na koncie serię czterech meczów bez porażki. Po restarcie rozgrywek Puszcza wygrała z Chojniczanką i Wigrami oraz zremisowała ze Stalą Mielec. Warto jednak dodać, że w najbliższym meczu drużyna będzie musiała radzić sobie bez podstawowego piłkarza, Erika Cikosa. Słowak w poprzednim spotkaniu otrzymał czerwoną kartkę za drugą żółtą.

Wydaje się, że Podbeskidzie ma wszystkie argumenty do tego, żeby wygrać ten mecz. Puszcza jednak ostatnio udowadnia, że ma duże szanse na utrzymanie w lidze. Co więcej, do szóstej Miedzi traci zaledwie trzy punkty. Może podopieczni Tomasza Tułacza urwą punkty również drużynie z Bielska-Białej?

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Puszcza Niepołomice kursy

Według bukmacherów Podbeskidzie jest wyraźnym faworytem tego pojedynku (kurs 1.70). Tymczasem kurs na remis ustalono na 3.65, a na wygraną Puszczy na 4.70.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Puszcza Niepołomice typy

Jeśli Puszcza dziś zdobędzie gola, dokona tego w drugiej połowie, o czym świadczą ostatnie spotkania. Wygrana drużyny z Niepołomic wydaje się jednak mało prawdopodobna.

Podbeskidzie – Puszcza | Typ: Puszcza Niepołomice – druga połowa z największą liczbą goli @3.05

Podbeskidzie – Puszcza | Typ: Puszcza Niepołomice wygra lub którakolwiek drużyna nie straci gola @2.22

