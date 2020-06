Torino FC – Parma Calcio. Typy, kursy (20.06.2020)

Torino FC zmierzy się w najbliższej kolejce na własnym stadionie z Parmą. Który z zespołów będzie lepiej wyglądać na boisku po trzymiesięcznej przerwie?

Torino – Parma zapowiedź

Można powiedzieć, że przerwa w rozgrywkach to najlepsze, co mogło się przydarzyć drużynie z Turynu. W chwili zawieszenia Serie A zespół miał na koncie sześć porażek z rzędu, przegrywając z Lecce 0:4, a z Atalantą aż 0:7! To sprawiło, że z klubem pożegnał się trener Walter Mazzarri i zastąpił go Moreno Longo, znany z prowadzenia Frosinone.

Parma spisywała się zdecydowanie lepiej. Ostatni mecz przed przerwą zakończył się jednak porażką ze Spal 0:1 i zespół miał dużo czasu, żeby po niej ochłonąć. A obecny sezon może być okazją, żeby po kilkunastu latach Parma znów zagrała w europejskich pucharach. Do siódmego miejsca drużyna traci bowiem zaledwie punkt.

Poprzednie starcie zespołów zakończyło się wygraną Parmy 3:2, mimo że przez pewien czas Torino prowadziło 2:1. Może tym razem znów czeka nas znakomite widowisko?

Torino – Parma kursy

Według bukmacherów, faworytem tego pojedynku jest Torino. Kurs na wygraną podopiecznych Moreno Longo wynosi obecnie 2.32. Tymczasem wygraną Parmy oceniono na 3.20, podobnie zresztą jak remis w tym spotkaniu

Torino – Parma typy

Torino FC gra na własnym stadionie i mimo przerwy, Andrea Belotti wydaje się być głównym faworytem do zdobycia pierwszego gola po przerwie w Serie A. Może to właśnie włoski napastnik otworzy wynik tego spotkania?

Torino – Parma | Typ: Andrea Belotti strzeli gola @2.51

Torino – Parma | Typ: Pierwszy gol: Torino @1.78

