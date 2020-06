Atalanta Bergamo – S.S. Lazio. Typy, kursy (24.06.2020)

Atalanta w najbliższym meczu Serie A zmierzy się u siebie z Lazio. Czy będziemy świadkami kolejnego show w wykonaniu ofensywy z Bergamo? A może to Ciro Immobile i spółka zgłoszą aspiracje do mistrzostwa Włoch?

Atalanta Bergamo – S.S. Lazio zapowiedź

Drużyna z Bergamo pierwszy mecz po przerwie w Serie A ma już za sobą. I można powiedzieć jedno – nic się nie zmieniło w tym zespole. Podczas meczu Atalanty z Sassuolo byliśmy świadkami pokazu niezwykłej skuteczności, zresztą po raz czwarty z rzędu w przypadku zespołu Gian Piero Gasperiniego. W ostatnich czterech meczach drużyna z Lombardii zgromadziła aż 19 bramek – to budzi wielki podziw i pokazuje, dlaczego Atalanta jest na 4. miejscu w lidze i gra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

To jednak Lazio jest największą niespodzianką tego sezonu. Podopieczni Simone Inzaghiego walczą w końcu o mistrzostwo kraju, czego przed sezonem mało kto się spodziewał. Motorem napędowym drużyny z Rzymu jest Luis Alberto, a za zdobywanie goli odpowiada Ciro Immobile. Przed przerwą Włoch wykazywał duże aspiracje do zdobycia Europejskiego Złotego Buta w tym sezonie. Patrząc na to, że zdobył w Serie A jak na razie 27 bramek, jest to bardzo prawdopodobne.

Wskazanie zdecydowanego faworyta w tym meczu jest niezwykle trudne. Pewne jest jedno – emocji i bramek nie powinno zabraknąć.

Atalanta Bergamo – S.S. Lazio kursy

Według bukmacherów, minimalnie większe szanse na triumf w tym meczu ma Atalanta. Kurs na wygraną zespołu z Bergamo wynosi 2.18. Z kolei kurs na zwycięstwo Lazio oceniono na 3.10, a na remis na 3.75.

Atalanta Bergamo – S.S. Lazio typy

Oba zespoły powinny nam dzisiaj zafundować pokaz skuteczności. Ciro Immobile, patrząc na otwartą grę drużyny Gian Piero Gasperiniego, raczej podwyższy dziś dorobek bramkowy. Ile goli dziś zobaczymy? Patrząc na pierwszy mecz Atalanty po przerwie, może nawet obejrzymy dziś cztery trafienia. To typ delikatnie ryzykowny, ale bardzo prawdopodobny.

Atalanta – Lazio | Typ: Ciro Immobile strzeli gola @1.98

Atalanta – Lazio | Typ: Powyżej 3.5 goli @2.27

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne