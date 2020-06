Górnik Zabrze – Wisła Kraków. Transmisja LIVE, gdzie oglądać online?

Polska ekstraklasa wchodzi powoli w decydujący etap sezonu. Kibice mogą przeżywać emocje nie tylko w grupie mistrzowskiej, ale także w grupie spadkowej. O utrzymanie walczy bowiem nadal kilka zespołów, w tym także Wisła Kraków.

Górnik Zabrze – Wisła Kraków transmisja LIVE

Jednak wczorajsze wyniki Arki Gdynia oraz Korony Kielce sprawiają, że Wisła Kraków ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową, a także jeden dodatkowy mecz. Obie wspomniane ekipy nie potrafiły wczoraj sprawić niespodzianki i przegrały odpowiednio z Rakowem Częstochowa oraz Zagłębiem Lubin.

To otwiera szansę dla Wisły na odskoczenie aż na osiem punktów. Przy zaledwie czterech kolejkach do zakończenia rozgrywek byłaby to dość pokaźna strata zważywszy na formę zespołu z Kielc oraz Gdyni. Wówczas najprawdopodobniej poznamy już wszystkich spadkowiczów obecnego sezonu.

Z kolei Górnik Zabrze już od jakiegoś czasu ma zapewnione utrzymanie i walczy z Rakowem o najwyższe miejsce w grupie spadkowej. Do tej pory idą łeb w łeb. Z pewnością zespół ze Śląska dziś nie odpuści. Spodziewamy się zatem emocjonującego spotkania,

Górnik Zabrze – Wisła Kraków. Gdzie oglądać?

Transmisję z tego starcia przeprowadzi Canal+Sport oraz Canal+Sport 3. Spotkanie będzie dostępne także na platformie CANAL+.

Górnik Zabrze – Wisła Kraków na żywo

Mecz zostanie rozegrany w Zabrzu przy ulicy Roosevelta 81. Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o 20:00.