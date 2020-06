VfL Wolfsburg – Bayern Monachium. Typy, kursy (27.06.2020)

Na zakończenie sezonu 2019/2020, gracze Bayernu Monachium rozegrają wyjazdowe starcie z Wolfsburgiem. Dla gospodarzy ostatni mecz w Bundeslidze jest o tyle istotny, gdyż może zadecydować o dodatkowych meczach w Lidze Europy.

VfL Wolfsburg – Bayern Monachium zapowiedź (sobota, 15:30)

Sympatyków Wolfsburga z pewnością może ucieszyć fakt, iż zespół będzie rywalizować w LE podczas kolejnej kampanii. Pozostaje pytanie, na jakim etapie drużyna rozpocznie zmagania w europejskich rozgrywkach.

Przed 34. kolejką, Wolfsburg plasuje się na szóstym miejscu. Ta lokata uprawnia do udziału w fazie grupowej Ligi Europy. Tyle samo punktów, co Wolfsburg ma również Hoffenheim. Ekipa “Wieśniaków” zagra na wyjeździe z BVB. Sobotni rywal Bayernu może zatem stracić szóstą pozycję w lidze, co spowoduje, iż piłkarze Wolfsburga rozpoczną LE od kwalifikacji.

Sytuacja “Bawarczyków” jest z kolei całkowicie klarowna. O indywidualną poprawę statystyk może jedynie postarać się Robert Lewandowski. Polak zdobył w tym sezonie 33 gole, zostając tym samym najskuteczniejszym obcokrajowcem w pojedynczym sezonie Bundesligi. 31-latek ma szansę wyśrubować jeszcze lepszy rezultat.

VfL Wolfsburg – Bayern Monachium kursy bukmacherów

Faworytem sobotniej potyczki jest Bayern. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.70. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.40. Szanse na triumf Wolfsburga bukmacherzy ocenili na kurs 4.20.

VfL Wolfsburg – Bayern Monachium typy

Choć “Bawarczycy” mają już zagwarantowane mistrzostwo, to podopieczni Hansiego Flicka z pewnością spróbują z dobrym akcentem zakończyć ligowy sezon. O bramkę na pewno postara się Robert Lewandowski.

VfL Wolfsburg – Bayern Monachium | Typ: Bayern wygra i Robert Lewandowski strzeli gola 2.15 @ BETFAN

VfL Wolfsburg – Bayern Monachium | Typ: powyżej 1 bramki, powyżej 3 żółtych kartek, powyżej 8 rzutów rożnych 3.00 @ BETFAN

