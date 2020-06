W niespodziewanej walce o mistrzostwo Włoch największym problemem Lazio jest krótka ławka rezerwowych. Rzymianie zamierzają naprawić te błędy i są bardzo blisko realizacji pierwszego poważnego wzmocnienia. Nowym zawodnikiem Lazio ma zostać obrońca jednej z rewelacji obecnych rozgrywek Serie A.

Według włoskich mediów piłkarzem “Biancocelestich” zostanie stoper Hellasu, Marash Kumbulla. Lazio ma zapłacić za piłkarza około 20 milionów euro. Do Werony przejdzie natomiast pomocnik Rzymian, Andre Anderson.

Problemy w defensywie

Pomimo świetnego sezonu i ciągłej walki o scudetto, na pierwszy rzut oka widać, że największe rezerwy w szeregach Lazio można zauważyć na środku defensywy. Praktycznie jedynym klasowym zawodnikiem jest doświadczony Francesco Acerbi. Tacy piłkarze jak Patric, Luiz Felipe czy Bastos nie mogą jednak występować w drużynie realnie myślącej o wywalczeniu tytułu mistrzowskiego. Nie dziwi więc intensywne poszukiwanie stopera przez właściciela klubu, Claudio Lotito.

Kumbulla liderem defensywy

Standardem w lidze włoskiej jest to, że na pozycji środkowego obrońcy grają zawodnicy niezwykle doświadczeni. Jedynym z wyjątków jest właśnie Marash Kumbulla, który stał się obok Amira Rrahmaniego liderem defensywy Hellasu. Warto wspomnieć, że podopieczni Ivana Juricia stracili do tej pory w Serie A zaledwie 32. gole. Jak na beniaminka to wynik rewelacyjny. Kumbulla rozegrał w tym sezonie 21. meczów, strzelając w nich jedną bramkę. Obrońcą poważnie interesował się również Inter, lecz jak czytamy we włoskich mediach, dopięcie transakcji na linii Hellas – Lazio ma zostać oficjalnie potwierdzone w najbliższych godzinach.