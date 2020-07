Wczoraj Valencia za pośrednictwem komunikatu ogłosiła zwolnienie trenera Alberta Celadesa. Jego następcą może zostać Ernesto Valverde.

29 czerwca, po dwóch porażkach ligowych z rzędu Peter Lim zdecydował się zwolnić trenera Celadesa, choć jeszcze tego samego dnia miał zapewniać piłkarzy Nietoperzy, że nie bierze pod uwagę takiego rozwiązania. Na rynku transferowym natychmiast pojawiły się nazwiska łączone z objęciem Valencii.

Duże nazwisko

Jednym z nich jest Ernesto Valverde, który który w styczniu został zwolniony ze stanowiska menadżera Barcelony. Nie ma wątpliwości, że byłoby to dużo więcej mówiące przeciętnemu kibicowi nazwisko, niż poprzednik. Najważniejszą kwestią jest, czy władze Valencii podołałyby oczekiwaniom finansowym szkoleniowca. Do końca sezonu zespół poprowadzi Salvador Gonzalez Marco “Voro”, dlatego wariant z Valverde jest brany pod uwagę od początku sezonu 2020/21

Wielki powrót?

Gdyby ten ruch doszedł do skutku, byłoby to już drugie podejście Valverde do klubu z Mestalla. Wcześniej prowadził ten zespół w sezonie 2012/13. Niestety, bez większych sukcesów. Media spekulują, że razem z asystentem w ostatnim czasie miał szukać domu w Walencji.