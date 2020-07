Dobre wieści docierają do nas z Rosji. Sebastian Szymański wyleczył koronawirusa i jest o krok od powrotu do gry.

20. czerwca w świat poszła informacja, że Szymański został zakażony koronawirusem. Jego agent, Mariusz Piekarski, niezwłocznie informował jednak, że zawodnik jest w dobrym stanie i przechodzi chorobę bezobjawowo. Zakażony wirusem był też Clinton N’Jie, inny zawodnik Dynama Moskwa.

Agent potwierdza

“Seba jest zdrowy, wraca do ośrodka klubowego. Nie będzie w izolacji. Wkrótce dołączy do drużyny” – powiedział w rozmowie z portalem WP SportoweFakty Piekarski.

Nadzieja na Euro

21-latek trafił do klubu z Moskwy latem ubiegłego roku. Dynamo zapłaciło za Polaka kwotę 5,5 mln euro. W bieżącym sezonie zagrał w 21 meczach ligi rosyjskiej, strzelił 1 gola i zanotował 1 asystę, w pucharze krajowym wystąpił w 1 spotkaniu. Bilans Szymańskiego w reprezentacji Polski to 5 meczów i 1 gol. Jeżeli wszystko pójdzie po myśli zawodnika, to powinien znaleźć się on w kadrze Jerzego Brzęczka na przyszłoroczne mistrzostwa Europy.