Julian Nagelsmann zamierza wzmocnić prawą obronę swojego zespołu. Blisko dołączenia do RB Lipsk jest defensor Monaco, Benjamin Henrichs.

Informację podał na Twitterze dziennikarz “Sport Bilda” Christian Falk. Piłkarz jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na 12 milionów euro.

Benjamin Henrichs trafił do Monaco w latem 2018 roku. W zakończonym sezonie Ligue 1 zagrał w zaledwie 13 meczach. Było to spowodowane kontuzjami, które nękały 23-letniego obrońcę. Na starcie sezonu zawodnik zmagał się z urazem stopy, natomiast w grudniu dały o sobie znać problemy z kręgosłupem.

Our Story: @Henrichs39 and @DieRotenBullen is a done deal. Henrichs was also on the list of Hansi Flick @FCBayern. But Bayern decided against the transfer in the end @SPORTBILD @BILD_Bayern @AS_Monaco @altobelli13

— Christian Falk (@cfbayern) July 5, 2020