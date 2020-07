We wczorajszym spotkaniu Interu Mediolan z Bologną w składzie drużyny gospodarzy zabrakło Nicolo Barelli. Absencja spowodowana była urazem.

23-letni pomocnik zostanie dzisiaj poddany szczegółowym badaniom. Po nich będzie można określić, jak długa pauza czeka reprezentanta Włoch.

Ważny gracz dla Conte

Nicolo Barella został zawodnikiem “Nerazzurrich” latem 2019 roku. Za 12 milionów euro wypożyczono go z Cagliari. Jednak od razu stało się jasne, że Inter wykupi piłkarza z Sardynii. Środkowy pomocnik szybko wkomponował się do ekipy Antonio Conte. W 33. meczach tego sezonu strzelił trzy gole i zanotował sześć asyst. Barella zagrał również w 12. meczach reprezentacji Włoch. W narodowych barwach zdobył do tej pory trzy bramki.

Duże straty do Juventusu

Inter przegrał wczoraj 1:2 z Bologną. Duży udział w triumfie gości miał Łukasz Skorupski, który obronił rzut karny wykonywany przez Lautaro Martineza. Porażka spowodowała, że piłkarze Antonio Conte mają już jedenaście punktów straty do lidera Serie A, Juventusu.