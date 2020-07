Piłkarz Lechii Gdańsk – Jakub Arak dalej nie będzie mógł wystąpić na murawie. Powodem nieobecności jest uszkodzona chrząstka w stawie kolanowym. Najprawdopodobniej jest to koniec sezonu dla tego zawodnika.

Na konferencji prasowej przed meczem z Lechem Poznań Piotr Stokowiec odpowiadał na pytania zadane przez dziennikarzy. Maciej Słomiński z Interia.pl zapytał m.in. o zdrowie Jakuba Araka. Trener biało – zielonych wyjaśnił sytuację, w jakiej znajduje się 25-latek. Tym samym napastnik Lechii nadal pozostaje poza kadrą zespołu. Należy się spodziewać, że nie wystąpi już w tegorocznych rozgrywkach.

Kolejny uraz

Dla Araka jest to kolejna kontuzja. Ostatni raz na boisku pojawił 9 czerwca 2020 roku, kiedy to otrzymał dziewięć minut w spotkaniu z Cracovią. Statystyki Polaka nie należą do najlepszych, gdyż w obecnym sezonie nie potrafił pokonać bramkarza. Ciężko też mówić, że okazał się dobrym transferem, ponieważ w dotychczasowej przygodzie w gdańskim klubie zdobył tylko jedną bramkę, notując dodatkowo trzy asysty. Na jego usprawiedliwienie, przez większość okresu jest tylko rezerwowym.

Rozbudzone cele

Lechia Gdańsk walczy natomiast o możliwość kwalifikacji do europejskich pucharów. Łatwiejsza droga wiedzie przez Puchar Polski, w którym Gdańszczanie zmierzą się w półfinale z Lechem Poznań. Nie bez powodu jest uznawany za dotychczasowy mecz sezonu dla ekipy “Biało-zielonych”.