W decydujących ligowych meczach Tottenham nie będzie mógł skorzystać z ważnego gracza. Angielski związek piłkarski zawiesił na cztery spotkania Erica Diera. Piłkarz dodatkowo musi zapłacić 40 tysięcy funtów kary.

To efekt zachowania Anglika po meczu Pucharu Anglii z Norwich City. Dier wdał się w szarpaninę z jednym z kibiców.

Emocje dały o sobie znać

Mecz z Norwich miał miejsce 4 marca i skończył się sensacyjną porażką piłkarzy “Spurs” po rzutach karnych. Odpadnięcie z ostatnim zespołem w tabeli Premier League odebrało szansę piłkarzom Jose Mourinho na wywalczenie jakiegokolwiek trofeum w sezonie 2019/20. Co prawda parę dni później Tottenham miał jeszcze szanse na odrobienie strat z pierwszego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko RB Lipsk (0:1), lecz patrząc na ubytki kadrowe w drużynie portugalskiego menedżera, było to mało prawdopodobne, co potwierdziła wysoka porażka na boisku w Niemczech.

Chłodnej głowy po meczu FA Cup zabrakło Ericowi Dierowi. 26-letni piłkarz nie wytrzymał obelg pod adresem swoim i swojej rodziny. Zawodnik wtargnął na trybuny i zaatakował “kibica” wygłaszającego obelgi. O całej sprawie wypowiedział się po wspomnianym meczu Jose Mourinho.

– Eric Dier zrobił coś, czego my – profesjonaliści – nie możemy robić. Myślę jednak, że w takich okolicznościach każdy z nas zrobiłby to samo. Jeśli ktoś cię wyzywa, a twoja rodzina jest blisko i jest w to wplątana, w tym przypadku młodszy brat, Eric zrobił coś, czego profesjonaliści nie mogą, ale każdy z nas by zrobił – stwierdził Portugalczyk.

Tottenham’s Eric Dier has been given a four-match ban for confronting a fan following their FA Cup exit vs. Norwich in March pic.twitter.com/A9SOGDlz5X — B/R Football (@brfootball) July 8, 2020

Cztery mecze zawieszenia

Angielski związek piłkarski ukarał Erica Diera zawieszeniem na cztery ligowe spotkania. Piłkarz opuści więc starcia z Bournemouth, Arsenalem, Newcastle United oraz Leicester City. Obrońcę “Spurs” czeka więc w tym sezonie zaledwie jedna potyczka. Anglik będzie mógł wystąpić w kończącym rozgrywki meczu z Crystal Palace.

Ważny piłkarz w defensywie

Eric Dier od momentu wznowienia rozgrywek Premier League pełni niezwykle istotną rolę w drużynie Jose Mourinho. Piłkarz wystąpił w każdym meczu Tottenhamu w pełnym wymiarze czasowym. Od początku sezonu rozegrał w lidze 18. meczów.