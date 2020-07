To wyróżnienie absolutnie nie może dziwić. Robert Lewandowski zdobył nagrodę piłkarza sezonu Bundesligi. Polak został uhonorowany przez Związek Zawodowych Piłkarzy w Niemczech.

Zawodnik Bayernu Monachium został laureatem nagrody po raz czwarty w karierze. Lewandowski w głosowaniu zdobył ponad 40% głosów.

The association of professional footballers in Germany (VDV) voted their Bundesliga player of the season:

1- Robert Lewandowski 40.2%

2. Jadon Sancho 13.9%

3. Joshua Kimmich 7.2%

Manager of the season: Hansi Flick 58.2%

Newcomer of the season: Alphonso Davies 45.9%

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 9, 2020