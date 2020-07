W 36 kolejce hiszpańskiej La Liga FC Barcelona wygrała na wyjeździe 1:0 z drużyną Realu Valladolid. „Katalończycy” utrzymali tym samym nadzieje na zdobycie mistrzostwa. Po tym spotkaniu tracą punkt do drużyny “Królewskich”, lecz mają rozegrany jeden mecz więcej.

„Duma Katalonii” każdy mecz rozgrywa pod presją. Nie może już liczyć tylko na siebie. Potrzebne są wpadki lidera La Ligi – Realu Madryt.

Kolejne zwycięstwo

Lepiej mecz rozpoczęli goście, którzy za sprawą Ruquiego Puiga mieli w tym meczu pierwszą okazję, lecz ze strzałem młodego zawodnika poradził sobie Jordi Masip. Jednak w 15. minucie skapitulował, kiedy to po podaniu Leo Messiego uderzeniem popisał się Arturo Vidal. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki. Barcelona mogła prowadzić 2:0, lecz fatalnie skiksował Griezmann. Swoją szansę mieli także gospodarze, lecz po wyjściu sam na sam z bramkarzem Kiko Perez zamiast w piłkę, kopnął w murawę. W drugiej połowie mogliśmy oglądać sytuacje z obu stron. W 58. Minucie znowu Kiko Perez próbował swoich sił zza pola karnego, lecz futbolówka powędrowała daleko od bramki. Fantastycznym strzałem z rzutu wolnego popisał się Messi, jednak Jordi Masip zdołał wybić piłkę na rzut rożny. „Duma Katalonii” nie straciła bramki do końca spotkania i wygrała kolejne batalię.

Cień szansy

Barcelona wygrywając spotkanie, traci do „Królewskich” już tylko jeden punkt. Jednak nadzieje na mistrzostwo są coraz mniejsze. Real wydaje się klubem, który już się nie potknie. Zatem marzenia o kolejnym triumfie “Katalończyków” powoli można odkładać na następny sezon.

FC Barcelona 1:0 Real Valladolid

Arturo Vidal 15’