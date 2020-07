To byłby już kolejny klub piłkarski w portfolio tej grupy. Jak duże są szanse na sfinalizowanie tej transakcji?

City Sports Group to spółka, która od lat z rozmachem działa na rynku piłkarskim. Do portfolio tej grupy należą: Manchester City, New York City, Melbourne City, Mumbai City, Girona FC, Lommel SK, Atletico Torque, Sichuan Jiuniu i Yokohama Marinos.

10 mln na stole

Francuskie media spekulują, że klubem, w którym udziały także mogą przejąć szejkowie, jest Troyes AC. Według dziennika “L’Est-Eclair” mając na celu przejęcie większościowych udziałów w ESTAC, trzeba przygotować kwotę oscylującą w granicach 10 mln euro.

O krok od Ligue 1

Drużyna Troyes zajęła 4. miejsce w sezonie 2019/20 Ligue 2. Na 10 kolejek przed końcem sezonu zespół Laurenta Batllesa tracił zaledwie 2 punkty do RC Lens, które zajmowało miejsce premiowane awansem. Rozgrywki we Francji zostały jednak przedwcześnie zakończone ze względu na pandemię koronawirusa. Klub następny sezon rozpocznie na 2. stopniu rozgrywkowym.