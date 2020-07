AC Milan – Parma. Typy, kursy (15.07.2020)

Trwa walka o europejskie puchary w Serie A. Milan nie porzucił nadziei w kontekście gry w Lidze Europy podczas kolejnego sezonu. Aby jednak mediolański zespół załapał się do tych rozgrywek, to zwycięstwo w starciu z Parmą wydaje się obowiązkowe.

AC Milan – Parma zapowiedź (środa, 19:30)

Z pewnością sympatycy Milanu nie mogą być rozczarowani postawą swoich ulubieńców w ostatnim czasie. Wystarczy powiedzieć, że od momentu wznowienia rozgrywek, ekipa z San Siro nie przegrała ani jednego spotkania, wygrywając m.in. z Juventusem czy Lazio.

Mimo to, podopieczni Pioliego nadal nie mają zagwarantowanego udziału w Lidze Europy. Co więcej, o grę w LE może być niezwykle trudno, gdyż szóste w tabeli Napoli z pewnością także liczy na to, że będzie rywalizować w tych rozgrywkach podczas kolejnego sezonu.

Gracze Milanu muszą przede wszystkim wygrywać swoje mecze. Rywalem zespołu z Mediolanu w ramach 33. kolejki jest Parma. Ekipa prowadzone przez Roberto D’Aversa spisuje się w ostatnim czasie bardzo kiepsko. Zespół zdobył zaledwie 1 punkt na 15 możliwych w pięciu ligowych spotkaniach. O poprawę wyniku w starciu z rozpędzonym Milanem będzie niezwykle trudno.

AC Milan – Parma kursy bukmacherów

Faworytem spotkania jest oczywiście Milan. Kurs na triumf gospodarzy wynosi 1.46. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowany jest przez bukmacherów na kurs 5.00. Zwycięstwo gości oceniono na kurs 7.40.

AC Milan – Parma typy

Trudno wyobrazić sobie inny scenariusz, niż zwycięstwo Milanu. W związku z tym, typujemy triumf gospodarzy, a także skupiamy naszą uwagę na indywidualny występ Rebicia.

AC Milan – Parma | Typ: Milan wygra pierwszą połowę i cały mecz 1.91 @ Totolotek

AC Milan – Parma | Typ: Ante Rebic strzeli gola 2.05 @ Totolotek