Dwa angielskie kluby włączyły się do rywalizacji o pozyskanie utalentowanego Hiszpana. Czy piłkarz zmieni pracodawcę już w nadchodzącym okresie transferowym?

Mikel Oyarzabal mógł opuścić Real Sociedad już podczas poprzednich okienek. Zainteresowanie wykazywał między innymi Bayern Monachium. Szanse na taki ruch zmalały w momencie, w którym do Bawarczyków dołączył Leroy Sane. Nie może jednak narzekać na brak zainteresowania z innych stron.

Negocjacje Manchesteru United

Oba kluby z Manchesteru stanęły do walki o pozyskanie skrzydłowego. Bardziej zdeterminowany w swoich staraniach wydaje się być zespół Ole Gunnara Solskjaera. Klauzula odstępnego w kontrakcie Oyarzabala wynosi 70 mln euro, natomiast Czerwone Diabły proponują stawkę o 20 mln euro mniejszą.

Czteroletnia umowa

23-latek zagrał w 35 meczach tego sezonu LaLiga, w których zdobył 10 bramek i zaliczył 11 asyst. Młody piłkarz jest wychowankiem drużyny z Sociedad. Jego bilans w reprezentacji Hiszpanii to 7 spotkań i 2 gole. Obecna umowa wiąże go z klubem do końca czerwca 2024 roku. Przez portal “Transfermarkt.de” jest wyceniany na 48 mln euro.