Arkadiusz Milik planuje zmianę agenta

Arkadiusz Milik myśli nie tylko o zmianie klubu. Jak informuje Nicolo Schira, Polak planuje zatrudnić nowego menedżera.

Interesy napastnika Napoli reprezentuje obecnie agencja F-MG.com. Nowym przedstawicielem Milika miałby zostać Fali Ramadani.

Arek #Milik wants a move to #Juventus, which are the first choice of the polish. #Bianconeri have offered him a contract until 2025 (€5M net/year). Meanwhile the #Napoli striker is leaning towards changing agent with Fali #Ramadani in pole position. #transfers

