Chiński kierunek jest wciąż bardzo popularny wśród zawodników. W najbliższym czasie będziemy świadkami powrotu do tej ligi.

Obafemi Martins zostanie zawodnikiem Shanghaiu Shenhua. Klub poinformował o tym fakcie za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. To powrót Nigeryjczyka do gry. Przez półtora roku pozostawał bez klubu. Wydawało się, że już nie wróci do profesjonalnego futbolu.

Namówiony na powrót

Drużyna z Szanghaju poszukiwała napastnika od momentu, w którym okazało się, że przedłużone zostanie wypożyczenie Odiona Ighalo do Manchesteru United. Martins trenował z chińskim zespołem już od kilku tygodni. Jego poprzedni okres w tym klubie był bardzo udany. Zarezerwowano dla niego numer “17”, z którym wówczas występował.

Powtórzy świetne liczby?

Poprzednio, przez cały okres pobytu w Chinach zanotował łącznie we wszystkich rozgrywkach 59 spotkań, w których zdobył 32 bramki i 9 asyst. W przeszłości występował w takich klubach, jak m.in. Inter Mediolan, Newcastle United, VFL Wolfsburg, czy Seattle Sounnder. Jego bilans w reprezentacji Nigerii to 42 mecze i 18 goli. Przez portal “Transfermarkt.de” jest wyceniany obecnie na kwotę 400 tys. euro.