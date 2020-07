Bukmacherzy na wszelkie możliwe sposoby starają się przyciągnąć do siebie rzesze klientów. W dzisiejszych czasach nie wystarczy posiadanie najbogatszej oferty zakładów wzajemnych, w których można wygrać więcej za każdą postawioną złotówkę, aniżeli u konkurencji. Owszem – te aspekty nadal są ważne dla wielu graczy, ale coraz więcej z nich spogląda na oferty promocyjne, które przygotowują poszczególni organizatorzy zakładów. Wśród nich jedną z najpopularniejszych opcji jest freebet, który często jest ofiarowany nowym użytkownikom. Na czym polega tego rodzaju zakład i jak wygląda freebet w STS-ie? O czym warto wiedzieć? Przybliżamy tę kwestię u jednego z najpopularniejszych “buków” w kraju nad Wisłą.

STS freebet – zasady: na czym polega freebet?

Czym jest freebet, możemy z łatwością odgadnąć, tłumacząc z języka angielskiego na polski dwa człony tego pojęcia. Free – darmowy, bet – zakład, czyli taki, który nie będzie od użytkownika wymagał inwestowania jakichkolwiek własnych środków. Za samo tylko zarejestrowanie nowego konta, graczowi bukmacher “wpłaci” na konto, określoną w promocji stawkę. Co oczywiste – tej stawki nie można od razu wypłacić, gracz zgodnie z regulaminami poszczególnych “buków” musi obrócić tymi pieniędzmi. Jak ów obrót ma wyglądać? Warto w tym względzie zasięgnąć do regulaminu i przeczytać go. Część organizatorów gier domaga się wykorzystania całego bonusu za jednym zamachem, inni z kolei pozwalają na rozłożenie go na kilka mniejszych kuponów. Niektórzy jako warunek przyjmują jednorazowe zagranie, natomiast inni mogą wskazywać minimalną wysokość kursu, jaki potrzebujemy postawić, aby wygrana mogła zostać przeznaczona do wypłaty lub do dalszych gier.

STS freebet przy zakładaniu konta u bukmachera

Star – Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o. o. oferuje nowym graczom freebet w postaci kodu promocyjnego. W momencie zakładania konta, bezpośrednio po podaniu adresu e-mailowego, hasła oraz numeru telefonu, należy wpisać kod promocyjny. STS nazwał go: pewne25. Po jego użyciu, organizator zakładów do nowo założonego konta dorzuci darmowe 25 złotych. Jak STS wskazuje na swoim blogu, nie ma znaczenia, czy kod wpiszemy małymi, wielkimi, czy też mieszanymi znakami. System każdą z tych form uzna za poprawną.

Freebet w STS-ie: kto może otrzymać freebet 25 PLN

Jak wyraźnie wskazuje regulamin promocji, w akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Musi ona także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To standardowe zasady, które spełnione są przez znaczną część osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z zakładami bukmacherskimi.

Dodatkowo, jak zostało wskazane powyżej, osoba ta musi być nowym użytkownikiem, który jeszcze nie posiada konta u pomarańczowo-granatowego “buka”. I co oczywiste, musi skorzystać z regulaminowego kodu.

Bonus powitalny w STS-ie czy freebet?

Po wpisaniu kodu promocyjnego “pewne25” przy zakładaniu konta, każdy otrzyma bonus 25 złotych, niezależnie od tego, jakiej wysokości będzie depozyt wpłacony przez niego na konto. Co więcej, freebet STS na start, łączy się z drugą “startową” promocją, którą jest bonus powitalny, którego wysokość może sięgnąć aż 1200 złotych. Aby połączyć obie te możliwości, w trakcie rejestracji użytkownik musi zaznaczyć, że chce otrzymać swój bonus startowy. Wysokość bonusu jest jednak zależna od pierwszej wpłaty – wpłacając 100 złotych, otrzymamy bonus powitalny równy również 100 złotym. Dlatego, choć w przypadku freebet-u, nie ma konieczności wpłaty minimalnego depozytu, warto zdecydować się na większą kwotę, aby otrzymać wyższą wysokość bonusu powitalnego.

Jak należy wykorzystać bonus STS freebet? Warunki gry i obrotu

Po wpisaniu kodu oraz pozytywnej weryfikacji konta nowego użytkownika, w ciągu maksymalnie trzech dni, konto bonusowe powinno zostać zasilone promocyjną kwotą. Aby saldo bonusowe ze strony internetowej bukmachera mogło zostać przeniesione na konto depozytowe, klient musi dokonać na koncie bonusowym zawarcia i poprawnego wytypowania dowolnych zakładów, jednak łączna stawka musi odpowiadać trzykrotności otrzymanego bonusu, czyli w wysokości 75 złotych. Do obrotu zaliczają się stawki tylko z wygranych kuponów. Co więcej, minimalny kurs całkowity musi wynosić 1,91. Możliwość wykorzystania bonusu kończy się, kiedy wszystkie zawarte na koncie bonusowym kupony zostaną rozstrzygnięte, a saldo konta będzie niższe od dwóch złotych, co skutkuje tym, że dalsza gra jest niemożliwa.

Po spełnieniu warunków STS-u związanych z obrotem bonusem, środki z konta promocyjnego, zostaną automatycznie przeniesione na konto główne użytkownika, skąd mogą zostać wypłacone albo przeznaczone na dalsze obstawianie.

Jakie kupony nie są zaliczane do obrotu w STS freebet?

Regulamin na stronie bukmachera wskazuje wyraźnie, że do obrotu w darmowym zakładzie nie są brane pod uwagę takie kupony jak:

Maxikombi;

Hit Dnia;

zakład bezpieczny;

kupony, które wypłacane są za pomocą opcji Cash – out.

Dodatkowo otrzymany bonus po obrocie, nie może zostać wykorzystany na Zakłady Specjalne – “Hit Dnia”.

Freebet STS bez depozytu – czy to prawda?

Tak! Freebet bez depozytu jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które po raz pierwszy próbują wyjątkowego tortu, jakim jest gra w zakładach bukmacherskich. Darmowe obstawianie jest prawdziwą wisienką, którą może im zaoferować organizator zakładów. Freebet bez depozytu, jak sama nazwa wskazuje, nie wymaga wpłaty jakichkolwiek pieniędzy. Tak też jest w przypadku freebetu w STS-ie. Jedyne warunki jakie stoją po stronie nowego gracza to rejestracja wraz z podaniem kodu “pewne25” oraz obrót za 75 złotych przy wygranych kuponach ze średnim kursem minimalnym 1,91.

Bukmacher STS opinie – czy warto grać w STS-ie?

STS na polskim rynku działa już ponad 20 lat. Zezwolenie na prowadzenie zakładów w internecie otrzymał w 2012 roku. STS należy do legalnych bukmacherów, którzy zdominowali rynek zakładów w Polsce. Dzięki temu obstawianie jest pewne i bezpieczne. Każdy gracz ma również pewność, że jego wygrane zostaną mu błyskawicznie wypłacone. Marka STS-u jest bardzo rozpoznawalna, dlatego nie będą chcieli mieć jakiejkolwiek skazy na swoim wypracowanym wizerunku. Są oni sponsorem wielu klubów w Polsce i to nie tylko w piłkarskiej ekstraklasie. W “najlepszej lidze świata” związani są umowami z drużynami Lecha Poznań, Korony Kielce, Pogoni Szczecin, Jagielloni Białystok, Górnika Zabrze czy Cracovii. Wspierają oni również mniej popularne w naszym kraju sporty. Nic więc dziwnego, że kibice poszczególnych drużyn oraz fani gier zespołowych, a także indywidualnych rozgrywek, decydują się na grę w STS-ie. Również bardzo dobrze dopasowane promocje zachęcają do pozostania klientem na dłużej, a oferty takie jak freebet “pewne25” zachęcają nowych graczy do dołączenia do społeczności STS-u. To wszystko sprawia, że o STS-ie możemy przeczytać w większości pozytywne opinie.

Pytania i odpowiedzi

O co najczęściej pytają gracze w temacie freebetu w STS? Oto najczęstsze pytania wraz z odpowiedziami.

Czy STS posiada aplikację mobilną?

Tak! Bez żadnych problemów pobiorą ją na swoje iPhone’y użytkownicy systemu iOS. Z kolei posiadacze telefonów z Androidem muszą pobrać aplikację ze strony internetowej bukmachera.

Czy freebet mogę ofiarować komuś znajomemu?

Nie! Regulamin wskazuje wyraźnie, że nie ma żadnej możliwości odstąpienia bonusu osobie trzeciej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby osoba doświadczona pomogła nowemu użytkownikowi mądrze z niego skorzystać.

Do kiedy ważna jest oferta freebet-u w STS-ie?

Oferta “pewne25” nie jest w żaden sposób ograniczona czasowo. Trwa już od 11 stycznia 2019 roku i będzie trwała aż do odwołania jej przez organizatora.