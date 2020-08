Każda forma promocji u bukmachera internetowego jest mile widziana i pozytywnie przyjmowana przez graczy. Zakłady bukmacherskie, podobnie jak każdy inny biznes, musi walczyć o klienta, a ponieważ zakłady przeważnie odbywają się dzisiaj w Internecie – kilku oferentów musi rywalizować o tego samego Internautę. Dzisiaj dzieje się to głównie na płaszczyźnie promocji powitalnych i bonusów finansowych dla graczy. W tym tekście przedstawimy STS kod promocyjny, dzięki któremu uzyskasz najatrakcyjniejszy bonus powitalny oraz dodatkowe środki na grę.

Każdy bukmacher oferuje bonusy i premie – jak je porównać?

Ponieważ w teorii za najatrakcyjniejsze gracz bukmacherski uzna te zakłady, które będą oferowały najwyższe stawki na dane zdarzenia, to przekonanie go do zmiany swojego ulubionego bukmachera jest trudne. Można to zrobić głównie za sprawą ciekawych promocji i bonusów bukmacherskich, które pomnażają kapitał gracza. Jeśli zakłady bukmacherskie oferują pomnożenie pierwszej wpłaty gracza lub witają każdego nowego użytkownika serwisu podobnymi bonusami finansowymi, wtedy mają szanse na pozyskanie nowych klientów i przekonanie do siebie nieprzekonanych.

W przypadku każdej bukmacherskiej oferty warto z góry sprawdzić szczegóły promocji oraz warunki uczestnictwa, a następnie poszukać podobnych promocji u konkurencyjnych bukmacherów, ponieważ w zależności od dnia i sezonu inne firmy mogą zaproponować dużo lepsze warunki finansowe. W dobie Internetu porównanie tych ofert nie jest problematyczne – wszystkie zakłady bukmacherskie oferują na swoich stronach www zakładkę „bonusy” lub „premie”, w których to dokładnie wyjaśniane są zasady partycypacji. Wystarczy więc otworzyć stronę internetową swojego dotychczasowego bukmachera lub otworzyć sobie strony trzech rozważanych oferentów i porównać zapisy poszczególnych ofert, aby szybko przekonać się, która firma ma w tej chwili do zaproponowania najlepsze warunki finansowe dla nowych klientów.

Premia powitalna i pomnożenie pierwszego depozytu u bukmachera

Oczywiście wiele z najbardziej popularnych form wsparcia dla gracza od bukmachera zakładana jest do jednorazowego wykorzystania – mowa tutaj o bonusie powitalnym lub pomnożeniu pierwszego depozytu. W oczywisty sposób skorzystać można z nich tylko raz, albowiem są aktywne przed zarejestrowaniem swojego konta. W procesie rejestracji klient otrzymuje je automatycznie lub musi wejść w proces rejestracji z odpowiedniego linku albo też z użyciem właściwego kodu rabatowego. Jeśli więc zostanie użyte przy wskazywaniu nowego konta, nie można liczyć na jego ponowne użycie w przyszłości.

Podobnie ma się sprawa bonusu polegającego na pomnożeniu pierwszego depozytu – bukmacher z góry zakłada, że np. podwoi pierwszą wpłatę gotówkową nowego gracza. Jeśli więc dokonamy już wpłaty w wysokości 100 złotych, bukmacher udostępni nam na naszym elektronicznym profilu gracza aż 200 złotych do wydania w ramach zakładów online. Jeśli na tym etapie gracz zacznie żałować, że jednak nie powiększył swojego depozytu i nie wykorzystał optimum oferowanej promocji, powiększając np. wpłatę z 1000 złotych do 2000 złotych – nie będzie już miał możliwości ponownego zasilenia konta w ramach tej samej promocji. Warto więc dokładnie zastanowić się przed uruchomieniem danego kodu rabatowego bądź założeniem swojego nowego konta u konkurencyjnego bukmachera, albowiem niedoczytanie warunków bonusu może skutkować niespełnieniem wszystkich wymogów organizatora lub po prostu niedostatecznym wykorzystaniem nadarzającej się okazji handlowej.

Zarejestruj się w STS z kodem FUTBOLNEWS i odbierz freebet w wysokości 29 PLN oraz bonus 100% od depozytu do kwoty 1200 PLN!

Premia freebet na start od STS z użyciem kodu FUTBOLNEWS

Jeszcze inną formą promocji, którą chętnie stosują firmy bukmacherskie, jest tzw. freebet. Jest to tzw. „darmowy bet”, a więc swoiste środki pieniężne otrzymane celowo na postawienie w ramach jednego kuponu. Aby skorzystać z tzw. freebetu, każdy bukmacher nakłada na swoich użytkowników inne obowiązki, ale zasada u każdego bukmachera opiera się na podobnych wytycznych. W STS podstawowym freebetem jaki można otrzymać to freebet 25 zł. Wpisanie kodu promocyjnego FUTBOLNEWS zwiększa jednak wartość przysługującego freebetu do 29 zł. Jest to świetna okazja dla nowego gracza na przetestowanie oferty bukmachera i zaznajomienie się z opcjami przez niego oferowanymi. Ponadto, każdy może dzięki temu bonusowi zyskać dużo więcej, gdyż otrzymane za samą rejestrację środki można przekuć w naprawdę pokaźną wygraną.

Freebet w STS naturalnie podlega warunkom obrotu, które koniecznie trzeba spełnić, by móc wypłacić środki na swoje konto bankowe. Jak wygląda zatem dokładnie freebet w STS po użyciu kodu promocyjnego FUTBOLNEWS i jakie warunki należy spełnić?

trzykrotny obrót otrzymanego freebetu,

kurs całkowity kuponu minimum 1.91,

do obrotu zaliczają się stawki tylko z wygranych kuponów.

Taka konstrukcja freebetu odróżnia go od pozostałych dwóch lubianych i popularnych premii na start – zakładu bez ryzyka oraz bonusu od pierwszego depozytu. Ma on szczególną przewagę i korzyść nad pozostałymi dwoma bonusami, ponieważ nie wymaga wpłaty żadnych pieniędzy przez użytkownika. A wpisując dodatkowy kod promocyjny jak chociażby FUTBOLNEWS, STS dodatkowo pomnaża wysokość tego freebetu.

Freebet – pierwszy zakład bukmacherski bez żadnego ryzyka

Bardzo często bukmacher uzależnia wypłacenie premii powitalnej, a tym bardziej pomnożenie depozytu – od realnego wzięcia udziału w grze. Natomiast freebet z uwagi na swoją konstrukcję może być i przeważnie jest przyznawany graczowi, który założył konto, ale nie dokonał jeszcze żadnej wpłaty. To swoisty sposób na to, aby zachęcić nowego użytkownika, pozbawionego nawet środków pieniężnych na koncie do tego, aby oswoił się z interfejsem bukmachera, przejrzał stronę i kategorie zakładów, wybrał swoje typy i obstawił je po raz pierwszy. Bukmacher bardzo niewiele ryzykuje i takie freebety niewątpliwie rzadko kiedy udają się początkującym graczom, natomiast z pewnością pobudzają ich apetyt do dalszej gry i mogą sprawić, że wkrótce po nawet przegranym freebecie nowe konto użytkownika zostanie zasilone depozytem.

To także idealny sposób na to, aby osoba niemająca jeszcze do czynienia z bukmacherskimi zakładami online, mogła sobie na spokojnie rozpracować sposób poruszania się po stronie bukmachera, obsługę interfejsu, konstrukcję kuponu i sposoby jego rozliczania, bez ryzykowania swoim kapitałem początkowym. Nie dziwi więc, że premię w postaci freebetu posiada w swojej ofercie kilku bukmacherów – również STS, który w takiej formule przekazuje nowym graczom 25 złotych. Dodatkowo, po użyciu specjalnego kodu promocyjnego FUTBOLNEWS wartość tego inicjalnego freebetu w STS automatycznie wzrasta do 29 złotych. Wystarczy wpisać go w polu „kod promocyjny” podczas rejestrowania swojego konta na stronie STS.

Na co wykorzystać swój freebet?

Freebet został stworzony przede wszystkim po to, aby ułatwić nowym użytkownikom zapoznaniem się z interfejsem strony internetowej bukmachera. Z badań przeprowadzonych na ruchu internetowym wyszło bowiem bardzo wyraźnie, że liczba nowych wejść na portal bukmacherski może być wysoka, ale nie przekłada się to koniecznie na wyraźny wzrost samych graczy i uczestników systemu. Okazało się, że wiele osób po założeniu swojego pierwszego konta i potwierdzeniu jego rejestracji, nigdy nie przeszło do kolejnego kroku i nigdy nie obstawiło nawet jednego zakładu.

Problemem często nie był brak środków finansowych tylko brak przekonania do tego, że z takiej gry bukmacherskiej może wyniknąć cokolwiek przyjemnego. Dlatego freebet, który z kodem FUTBOLNEWS można powiększyć w STS, ale dostępny na innych warunkach jest także u konkurentów rynkowych, daje perspektywę zagrania i przekonania się co do poziomu satysfakcji płynącego z uczestniczenia w systemie. Już w kilka sekund po zarejestrowaniu konta, na jego wirtualnym saldzie pojawia się kwota do wykorzystania na wolny zakład – pieniądze są graczowi wypłacane tylko w przypadku prawidłowego wytypowania całego kuponu, w przeciwnym razie nie otrzymuje nic i pozostaje z zerowym kontem na stronie bukmacherskiej.

Jeśli jednak poczuł już dreszczyk emocji płynący z obstawienia kuponu bukmacherskiego, zdążył wyobrazić sobie wygraną we własnych rękach, a następnie z emocjami śledził wydarzenia sportowe, by przekonać się o ostatecznym wyniku własnych zakładów – najpewniej przekona się, że gra w zakłady bukmacherskie jest warta zaangażowania i wpłaty własnych środków. Dobrze wprowadzony i odpowiednio promowany oraz reklamowany freebet jest więc wyjątkowo skutecznym narzędziem marketingowym, które podnosi współczynnik konwersji czyli sprawia, że spada liczba klientów, którzy pojawili się na stronie bukmacherskiej, ale nie wykonali żadnej oczekiwanej akcji w postaci założenia konta, dokonania wpłaty czy obstawienia pierwszego kuponu.

Bonus od depozytu czyli “Pewne 1200 PLN na start”

Freebet to nie jedyny bonus, jaki możemy otrzymać od STS wpisując przy rejestracji kod promocyjny FUTBOLNEWS. Drugim bonusem, który możemy zgarnąć jest zdecydowanie najpopularniejszy na polskim rynku bonus od depozytu. W STS jego maksymalna wartość to aż 1200 zł, co jest dość atrakcyjną sumą. Naturalnie jest to bonus wyłącznie od pierwszego depozytu. Co należy zatem zrobić, aby otrzymać maksymalny dostępny bonus, czyli wspomniane 1200 zł?

Zarejestruj się w STS wpisując w miejscu na kod promocyjny FUTBOLNEWS. Przy rejestracji koniecznie zaznacz opcję “Chcę otrzymać swój bonus startowy!”. Kliknij “Wpłata” i wybierz jedną z dostępną w STS metod płatności. Wpisz kwotę, którą zamierzasz przelać na swoje konto gracza. Kwota, jaka pojawi się automatycznie na saldzie bonusowym jest uzależniona od tego, jaka będzie wartość naszego pierwszego depozytu. Jest to oczywiście bonus 100% od depozytu, czyli jeśli chcemy otrzymać maksymalną oferowaną przez STS kwotę czyli 1200 zł, musimy wpłacić na swoje konto gracza dokładnie 1200 zł. Bonus zostaje przyznany automatycznie po złożeniu pierwszego depozytu.

Warunki obrotu bonusem “Pewne 1200 zł na start”

Jak łatwo jest się domyśleć, otrzymanych środków bonusowych nie możemy od razu wypłacić na swoje konto bankowe, gdyż podlegają one pewnym warunkom obrotu. To w dużej mierze właśnie od nich zależy to, czy bonus powitalny jest atrakcyjny dla gracza czy nie. Jakie zatem są warunki obrotu bonusem 100% od depozytu w STS i co należy zrobić, by móc wypłacić otrzymane środki na konto bankowe?

Warunki są analogiczne do tych z freebetu 29 zł:

trzykrotny obrót otrzymanej kwoty bonusu,

kurs całkowity kuponu minimum 1.91,

do obrotu zaliczają się stawki tylko z wygranych kuponów,

do obrotu nie są zaliczane kupony wypłacone za pomocą cashoutu, jak i również zakłady bezpieczne i kupony kombinacyjne.

Warunki są wręcz dość proste do spełnienia, bowiem zarówno liczba obrotów otrzymaną kwotą, jak i również minimalny kurs całkowity kuponu nie są wygórowane. Oczywiście należy także zwrócić uwagę na punkt, który mówi nam o tym, że do obrotu zaliczają się stawki wyłącznie z wygranych kuponów. To nieco komplikuje całą sprawę, jednak przy odpowiednim planowaniu gry, gospodarowaniu środkami oraz dozie szczęścia każdemu może udać się spełnić również ten warunek. Warunek sam w sobie jest dość niecodzienny na polskim rynku. Najprościej rzecz ujmując – jeśli postawimy zakład z salda bonusowego i okaże się on nietrafiony, to wówczas stawka nie zalicza się do obrotu bonusem. Stan obrotu bonusem można przez cały czas sprawdzać w zakładce “Moje konto”, gdzie znajdziemy również opcję “Obrót pozostały do transferu środków bonusowych na konto depozytowe”. Tutaj znajdziemy właśnie informację o kwocie, za którą należy zagrać kolejne wygrane zakłady z salda bonusowego, aby móc ją wówczas wypłacić na konto bankowe.

Warto również pamiętać o tym, że również wpłacone za pomocą pierwszego depozytu środki podlegają warunkom obrotu i nie można ich od razu wypłacić. Jest to oczywiście zabezpieczenie bukmachera, które spotkamy w zdecydowanej większości podmiotów. Nie warto się jednak martwić, gdyż warunki obrotu depozytem są jeszcze mniej wymagające od warunków obrotu bonusem. Konkretnie, w celu wypłaty środków z konta głównego musimy wykonać nimi jednokrotny obrót, a kurs kuponu powinien wynosić co najmniej 1.85.

Oferta bukmacherska również dla stałych klientów

Oczywiście problemem dla wielu miłośników zakładów bukmacherskich jest to, że niektóre kody promocyjne użyć można tylko raz na swoim koncie. Jeśli bonus przyznawany jest automatycznie, a tak często dzieje się w przypadku promocji polegającej na pomnożeniu pierwszego depozytu finansowego – wtedy gracz często nie musi niczym się przejmować. Wpłaca swoje środki po raz pierwszy na utworzone konto gracza i cieszy się dodatkowymi pieniędzmi od bukmachera, których wprawdzie nie można wypłacić, ale można z powodzeniem używać ich do obstawiania kolejnych kuponów, co zwielokrotnia zabawę za te same pieniądze.

Większość promocji zakłada jednak użycie odpowiedniego kodu promocyjnego i na etapie rejestrowania wymaga od gracza podania tego krótkiego hasła. Kod FUTBOLNEWS dostępny jest dla użytkownika tylko raz, co oznacza, że po jego pierwszym uruchomieniu właściciel tego samego konta użytkownika już nie będzie mógł użyć go ponownie. Oczywiście sprawia to, że bukmacherom łatwiej jest pozyskać nowych klientów, ale jednocześnie nie buduje to satysfakcji wśród stałych klientów, którzy mają swoje konta od lat i nie są do nich adresowane nowe promocje.

Na zakończenie raz jeszcze, kod promocyjny na STS to FUTBOLNEWS – miłych i trafionych betów!

