Warta Poznań – Termalica Nieciecza. Typy, kursy (28.07.2020)

Warta Poznań w pierwszej rundzie play-offów o awans do ekstraklasy zmierzy się z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza. Który z zespołów zagra w finale baraży o ekstraklasę?

Warta Poznań – Termalica Nieciecza zapowiedź

Podopieczni Piotra Tworka przez długi czas wydawali się być jednym z faworytów do bezpośredniego awansu do ekstraklasy. Przyszedł jednak trudny czas, gdy Warciarze wygrali jedno z sześciu spotkań, przez co spadli na trzecie miejsce, które utrzymali jednak do końca. Mimo tego, że w ostatnich meczach drużyna grała w kratkę.

Tymczasem niecieczanie wywalczyli sobie grę w play-offach w ostatniej kolejce rozgrywek. Zespół obronił szóste miejsce po wygranej z Odrą Opole 1:0, zapewniając sobie udział w walce o ekstraklasę. Trzeba przyznać, że “Słonie” ostatnio mają lepszą serię niż ich rywale – nie przegrali żadnego z pięciu poprzednich meczów.

“Zieloni” nie przepadają za pojedynkami z Termaliką. Poznańska drużyna ostatnio przegrała z rywalem w Grodzisku Wielkopolskim 1:3, a w Niecieczy zremisowała 1:1. A może po ośmiu latach Warta pokona zespół z Małopolski?

Warta Poznań – Termalica Nieciecza kursy

Przewidywania bukmacherskie wskazują wyraźnie na zwycięstwo Termaliki. Kurs na wygraną podopiecznych Mariusza Lewandowskiego wynosi bowiem 2.30. Tymczasem kurs za triumf Warty, jak i na remis ustalono na 3.15.

Warta Poznań – Termalica Nieciecza typy

Drużyna Piotra Tworka po restarcie ligi jeszcze nie zdobyła więcej niż dwóch goli i raczej tak samo będzie tym razem. Poza tym, stawka pojedynku, jak i poprzednie mecze zespołów wskazują na to, że będziemy oglądać bramki z dwóch stron.

Warta – Termalica | Typ: Warta strzeli 1 albo 2 gole @1.48 Totolotek

Warta – Termalica | Typ: Obie drużyny strzelą gola @1.85 Totolotek